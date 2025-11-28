Лувр збільшує вартість квитків для туристів із неєвропейських країн

У Франції різко зросте вартість вхідних квитків до музеїв для іноземців

Вартість вхідних квитків до паризького Лувру буде збільшена на 45% для відвідувачів з неєвропейських країн. Про це пише «Главком» із посиланням на actu.orange.fr.

За новими правилами квитки коштуватимуть таким туристам €32. Очікується, що підвищення цін відбудеться з 14 січня 2026 року і торкнеться туристів із країн, які не входять до європейської економічної зони (Євросоюз, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія). Цей захід був схвалений урядом Франції.

Музей та уряд Франції обґрунтовують це рішення необхідністю залучити додаткові кошти для фінансування масштабної програми реновації та вирішення «структурних проблем».

За оцінками, підвищення тарифів має принести Лувру додатково 15–20 мільйонів євро на рік. Рішення послідувало за пропозицією міністра культури Рашиди Даті, яка раніше висловлювала бажання запровадити «диференційовану тарифну політику».

Раніше адміністрація Лувру тимчасово обмежила доступ до галереї античного мистецтва Кампаньї через перевірку безпеки конструкції та слабких балок на другому поверсі південного крила музею.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею. Про інцидент повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті та підтвердила, що вона перебуває на місці події разом із поліцією та працівниками музею.

До слова, американський музейний злодій Майлз Коннор порадив злочинцям, які пограбували Лувр, повернути вкрадене в обмін на винагороду через кілька років.

Очікується, що Лувр вирішить проблеми безпеки до 2032 року після пограбування коштовностей. У звіті національного аудиторського управління, зазначено, що лише 39% музейних кімнат на 2024 рік були оснащені камерами відеоспостереження.