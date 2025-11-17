Головна Світ Соціум
Через слабкі балки Лувр закрив частину виставки античного мистецтва

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Через слабкі балки Лувр закрив частину виставки античного мистецтва
Галерея Кампаньї у Луврі закрита через нестійкість конструкції
фото з відкритих джерел

Галерею Кампаньї у Луврі закрили для відвідувачів через побоювання щодо нестійкості будівлі та слабких місць у підлозі

Адміністрація Лувру тимчасово обмежила доступ до галереї античного мистецтва Кампаньї через перевірку безпеки конструкції та слабких балок на другому поверсі південного крила музею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Галерея Кампаньї, названа на честь італійського колекціонера XIX століття Джампʼєтро Кампаньї, налічує понад тисячу глиняних скульптур доби Стародавньої Греції.

«З огляду на складну архітектурну конструкцію та структурні та оздоблювальні роботи, що були проведені в 1930-х роках, підлога другого поверху цього крила має слабкі місця», – додали у музеї.

Адміністрація Лувру повідомила, що доступ буде обмежений на час перевірки безпеки, щоб убезпечити відвідувачів і зберегти експонати.

У неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею. Про інцидент повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті та підтвердила, що вона перебуває на місці події разом із поліцією та працівниками музею.

Нагадаємо, що американський музейний злодій Майлз Коннор порадив злочинцям, які пограбували Лувр, повернути вкрадене в обмін на винагороду через кілька років. 

Лувр вирішить проблеми безпеки до 2032 року після пограбування коштовностей. У звіті національного аудиторського управління, зазначено, що лише 39% музейних кімнат на 2024 рік були оснащені камерами відеоспостереження.

Теги: музеї Париж Франція мистецтво

