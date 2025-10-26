У Франції заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

Наразі вісім викрадених королівських коштовностей Франції ще не знайдені

Одного з підозрюваних схопили в аеропорту перед вильотом до Алжиру

Французька поліція здійснила прорив у розслідуванні зухвалого пограбування паризького Лувру, що сталося минулої неділі. У суботу ввечері було заарештовано двох підозрюваних у причетності до злочину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Видання, з посиланням на власні джерела у слідчих органах, зазначає, що одного зі зловмисників затримали в аеропорту «Руассі – Шарль де Голль», коли він намагався сісти на рейс до Алжиру.

«Цю операцію близько 22-ї години провела бригада боротьби з бандитизмом, відповідальна за розслідування, яка залучила понад 100 слідчих упродовж тижня», – зазначає видання.

Другого підозрюваного затримала паризька судова поліція у департаменті Сена-Сен-Дені.

Як повідомила раніше прокурорка Парижа Лор Бекко, злочинці, які пограбували галерею Аполлона, залишили багато слідів. Було зібрано понад 150 зразків ДНК та чимало відбитків пальців. Посадовиця висловила оптимізм щодо результатів аналізів:

«Результати, які ми отримаємо найближчими днями, можуть вивести нас на нові сліди, особливо, якщо злочинці вже були у базі даних», – додала вона.

Крім того, завдяки потужному відеоспостереженню та записам із громадських і приватних камер, поліції вдалося відтворити маршрут втечі грабіжників через Париж і сусідні департаменти.

Наразі вісім викрадених королівських коштовностей Франції, оцінених куратором музею у €88 млн, ще не знайдені.

Нагадаємо, співробітники служби безпеки Лувра відмовилися розпочинати роботу, вимагаючи від керівництва музею негайно повідомити, які саме заходи посилення безпеки будуть вжиті після недавнього пограбування. Лідерка профспілки SUD Сара Абдельхеді заявила, що всесвітньо відомий музей був тимчасово зачинений, щоб дати керівництву можливість обговорити ситуацію з персоналом. Пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей.

До слова, директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з музею були викрадені коштовності, що належать імператорському дому Наполеона. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву.

Раніше французькі слідчі, що розслідують зухвале пограбування Лувру, зробили важливе відкриття – на місці злочину знайдено нові речові докази, які можуть допомогти встановити особи злочинців.