Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Франції заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру
Наразі вісім викрадених королівських коштовностей Франції ще не знайдені
фото: Reuters

Одного з підозрюваних схопили в аеропорту перед вильотом до Алжиру

Французька поліція здійснила прорив у розслідуванні зухвалого пограбування паризького Лувру, що сталося минулої неділі. У суботу ввечері було заарештовано двох підозрюваних у причетності до злочину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Видання, з посиланням на власні джерела у слідчих органах, зазначає, що одного зі зловмисників затримали в аеропорту «Руассі – Шарль де Голль», коли він намагався сісти на рейс до Алжиру.

«Цю операцію близько 22-ї години провела бригада боротьби з бандитизмом, відповідальна за розслідування, яка залучила понад 100 слідчих упродовж тижня», – зазначає видання.

Другого підозрюваного затримала паризька судова поліція у департаменті Сена-Сен-Дені.

Як повідомила раніше прокурорка Парижа Лор Бекко, злочинці, які пограбували галерею Аполлона, залишили багато слідів. Було зібрано понад 150 зразків ДНК та чимало відбитків пальців. Посадовиця висловила оптимізм щодо результатів аналізів:

«Результати, які ми отримаємо найближчими днями, можуть вивести нас на нові сліди, особливо, якщо злочинці вже були у базі даних», – додала вона.

Крім того, завдяки потужному відеоспостереженню та записам із громадських і приватних камер, поліції вдалося відтворити маршрут втечі грабіжників через Париж і сусідні департаменти.

Наразі вісім викрадених королівських коштовностей Франції, оцінених куратором музею у €88 млн, ще не знайдені.

Нагадаємо, співробітники служби безпеки Лувра відмовилися розпочинати роботу, вимагаючи від керівництва музею негайно повідомити, які саме заходи посилення безпеки будуть вжиті після недавнього пограбування. Лідерка профспілки SUD Сара Абдельхеді заявила, що всесвітньо відомий музей був тимчасово зачинений, щоб дати керівництву можливість обговорити ситуацію з персоналом. Пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей. 

До слова, директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з музею були викрадені коштовності, що належать імператорському дому Наполеона. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву. 

Раніше  французькі слідчі, що розслідують зухвале пограбування Лувру, зробили важливе відкриття – на місці злочину знайдено нові речові докази, які можуть допомогти встановити особи злочинців.

Читайте також:

Теги: Франція Париж пограбування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французький депутат намагався непомітно зняти коштовний годинник
«Rolex-скандал» у Франції: депутат-критик багатіїв намагався сховати дорогий годинник
22 жовтня, 22:19
Саркозі став першим лідером ЄС, якого ув'язнили
З усмішкою і під руку з дружиною: Саркозі прибув до тюрми
21 жовтня, 15:46
У Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна багатоповерхівки
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
20 жовтня, 15:41
Російський підводний човен сплив біля Франції: НАТО сміється, Москва спростовує
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
13 жовтня, 19:09
Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay
«Французи «хлопнули» танкер». Зеленський повідомив деталі спільної спецоперації проти тіньового флоту РФ
9 жовтня, 10:26
Міністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
5 жовтня, 20:49
Капітан та старший помічник, обидва громадяни Китаю, були затримані
Капітан танкера «тіньового флоту» РФ постане перед судом у Франції
3 жовтня, 06:59
Під час затримання українець пошкодив поліцейську машину та опинився під вартою
П’яний українець у Польщі відкусив частину авто поліції
2 жовтня, 16:27
Українці визнали свою провину у незаконному проникненні в заборонену зону Фукусіми-1
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1
26 вересня, 23:46

Соціум

Виверження з веселкою: на Філіппінах прокинувся вулкан Тааль (відео)
Виверження з веселкою: на Філіппінах прокинувся вулкан Тааль (відео)
У Франції заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру
У Франції заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру
Смертельний тропічний шторм «Мелісса» обрушився на Карибський басейн
Смертельний тропічний шторм «Мелісса» обрушився на Карибський басейн
У Москві мігранти влаштували масову бійку лопатами (відео)
У Москві мігранти влаштували масову бійку лопатами (відео)
Кремль розробив нову методичку для ідеологічного впливу на молодь ТОТ – розвідка
Кремль розробив нову методичку для ідеологічного впливу на молодь ТОТ – розвідка
У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ
У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua