Менше ніж у половині кімнат Лувру було відеоспостереження у 2024 році – звіт

Лувр вирішить проблеми безпеки до 2032 року після пограбування коштовностей

У звіті національного аудиторського управління, опублікованому цього тижня, зазначено, що лише 39% музейних кімнат на 2024 рік були оснащені камерами відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Аудит також виявив, що музей не був достатньо підготовлений до кризових ситуацій, і що роботи з оновлення системи безпеки були розпочаті лише наприкінці минулого року. Очікується, що їх завершення займе до 2032 року.

Звіт також підкреслює неефективність витрат на придбання нових творів мистецтва, лише чверть з яких виставлена на огляд, а також відсутність чіткої техніко-економічної оцінки проєктів. Однак директор Лувру підтримує більшість рекомендацій аудиторів, заявивши, що довгострокова трансформація музею є важливою для подолання структурних проблем.

Лувр планує завершити капітальний ремонт системи безпеки до 2032 року.

Голова аудиторської компанії зазначив, що темпи поліпшення безпеки виявилися недостатніми, і зараз Лувр має всі необхідні ресурси для модернізації системи безпеки. Вже до кінця року музей планує впровадити додаткові заходи безпеки, зокрема встановлення пристроїв проти вторгнень та бар'єрів проти таранних атак.

До слова, генеральний директор компанії Art Recovery International Крістофер Марінелло, яка спеціалізується на поверненні викрадених творів мистецтва, висловив занепокоєння щодо можливості, що викрадені коштовності з Лувру вже могли бути розібрані на менші частини.

У своєму інтерв'ю для ABC News Марінелло зазначив, що якщо коштовності не були знайдені протягом перших 48 годин після крадіжки, вони, ймовірно, будуть подрібнені на менші дорогоцінні камені та продані на чорному ринку.

Як відомо, Бюро боротьби з тероризмом Франції заарештувало сімох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру в Парижі, яке сталося 19 жовтня. За інформацією газети Le Figaro, серед затриманих фігурують несподівані особи, зокрема мігрант, таксист та співробітник спецназу.

До слова, затримані чоловіки, яких підозрюють у пограбуванні Лувру, частково визнали свою провину.

Нагадаємо, пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей.