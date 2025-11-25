Франція затримала останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру

Злодії викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних прикрас Наполеона та імператриці

Паризька поліція заарештувала останнього підозрюваного у справі про викрадення коштовностей з Лувру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Після місяця непомітного переслідування та спостереження чоловіка було затримано. Його було взято під варту в штаб-квартирі поліції Парижа, зокрема, за «організоване пограбування»та «злочинну змову». Наразі слідчі все ще шукають викрадені ювелірні вироби, і розслідування встановлює замовників цього пограбування.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею. Про інцидент повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті та підтвердила, що вона перебуває на місці події разом із поліцією та працівниками музею.

Згодом стало відомом, що затримані чоловіки, яких підозрюють у пограбуванні Лувру, частково визнали свою провину.

Як повідомлялося, Лувр вирішить проблеми безпеки до 2032 року після пограбування коштовностей. У звіті національного аудиторського управління, зазначено, що лише 39% музейних кімнат на 2024 рік були оснащені камерами відеоспостереження.

До слова, генеральний директор компанії Art Recovery International Крістофер Марінелло, яка спеціалізується на поверненні викрадених творів мистецтва, висловив занепокоєння щодо можливості, що викрадені коштовності з Лувру вже могли бути розібрані на менші частини.