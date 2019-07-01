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    У світі

    Макрон пообіцяв приїхати на День перемоги в Росію - ЗМІ

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    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон пообіцяв приїхати на День перемоги в Росію - ЗМІ
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Макрон заявив, що відзначення цієї дати важливе для Франції

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив в ефірі російського «Першого каналу», що приїде на День перемоги в Росію у 2020 році.

    Про це пише «Интерфакс».

    «Так, я буду там. Путін мене запросив, і я приїду», – сказав Макрон.

    Він заявив, що відзначення цієї дати важливе для Франції.

    «Тому що ми знаємо, що багато чим зобов’язані Росії й тим, хто чинив спротив», – заявив Макрон.

    Як відомо, 9 травня 2020 року в Росії відзначатимуть 75-річницю перемоги у Другій світовій війні.

    Нагадаємо, Макрон має намір найближчим часом особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні та «нормандського формату».

    Як повідомлялось, президент Франції Еммануель Макрон висловив надію на проведення саміту в «нормандському форматі» вже в липні. Про це він заявив президенту РФ Володимиру Путіну на зустрічі в Осаці в п’ятницю, 28 червня.

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