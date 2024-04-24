Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати

Польський ринок готується до хвилі звільнень, але не все так погано, вважають фахівці

Останніми днями з’явилася тривожна інформація про заплановані звільнення чи реструктуризацію великих заводів, що працюють у Польщі. Деякі з них, переважно виробничі компанії, оголосили про масштабні звільнення, які очікують працівників. Про це пише Businessinsider.

Як зазначає видання, низка повідомлень про колективні звільнення у Польщі є результатом кількох факторів. Глибоке уповільнення економіки, падіння зовнішнього попиту та сезонні ефекти завдали шкоди роботодавцям.

В Інтернеті здійнявся галас і відразу ж з’явилися коментарі, в основному на політичних емоціях, що це результати дій нинішньої влади. Деякі компанії оголосили, що переносять виробництво в інші країни, де ведення бізнесу дешевше (головним чином йдеться про витрати на оплату праці та електроенергію).

«Машстабні звільнення потрібно розглядати з двох точок зору: мікроекономічної та макроекономічної. У випадку першого звільнення може означати великі труднощі для тих, кого це стосується, особливо в менших містах, де місцеві ринки праці, як правило, залежать від кількох великих компаній. Але ви також повинні пам’ятати, що повідомлення про такі звільнення не означають, що всі, кого це стосується, автоматично втратять роботу», – заспокоює заступник директора Польського економічного інституту та спеціаліст з ринку праці Анджей Кубісяк.

Він додав, що такі повідомлення є адміністративною вимогою для середніх і великих підприємств, які мають намір провести масштабну реструктуризацію, і не обов'язково означає звільнення в заявленому масштабі.

«Деякі люди не обов’язково втратять роботу. Вони можуть, наприклад, бути працевлаштовані в іншу компанію з групи компаній. До того ж частина реструктуризації розтягується на роки і в кінцевому підсумку не всі робітники із заявленої кількості втрачають роботу», – пояснює він.

Як пише видання, колективні звільнення не такі масштабні, як може здатися. За підсумками перших трьох місяців цього року вони відповідають середньому показнику за останні три роки.

І навіть більше того, ситуація на польському ринку праці сприятлива для працівників. Останнім часом безробіття дещо зросло, але воно на найнижчому рівні за десятиліття.

Ситуація із працевлаштуванням покращиться насамперед завдяки очікуваному пожвавленню економіки. Це буде цього року, а наступного може бути ще краще. «За прогнозами економістів, наприкінці року безробіття впаде приблизно до 5%, а може, й нижче, а наприкінці наступного року навіть сягне приблизно 4,5%», – йдеться у публікації.

До слова, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП раїни зростає.

Компанія Deloitte спільно з УВКБ ООН проаналізувала, як українські біженці, яких станом на жовтень 2023 року у Польщі проживало майже 957 тис, впливають на економіку країни. До ринку праці українські біженці стали долучатися швидко – у листопаді 2022 року рівень працевлаштування сягнув 65%, а у липні-серпні 2023 року – 80%.

У липні-серпні 2023 року 56% біженців декларували наявність вищої освіти та їхній рівень зайнятості був майже на третину вищий, ніж серед інших груп. В той самий час українці не повністю вивчили польську мову для ринку праці – у листопаді не володіли польською 21% опитаних. У червні 2023 року 40% офіційно працевлаштованих біженців працювали на роботі, яка не потребує кваліфікації. Для половини опитаних мовний бар'єр обмежував доступ до послуг, а для 34% – до ринку праці.