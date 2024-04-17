Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом
Низка підприємств ФРН переносять виробництво до Польщі
фото із відкритих джерел

Польща стає кращою заміною Німеччині у галузі промисловості

Чимало німецьких промислових компаній переносять своє виробництво до Польщі, яка стає кращою альтернативою ФРН. Про це пише Business Insider.

Флагманські німецькі промислові компанії переносять своє виробництво до Польщі через сприятливіші економічні умови. Ця зміна є результатом нижчих витрат на електроенергію, ефективної інфраструктури та можливості будівництва нових заводів у зелених зонах, зазначає видання. 

Великі німецькі корпорації, зокрема Miele, Mercedes та Umicore, переносять виробництво до Польщі. Виробники теплових насосів також мігрують на польську територію, тому багато економістів уже ставлять логічне запитання: «Чи замінить тепер Польща Німеччину?».

Однією із таких компаній є Miele. Це виробник пральних машин, який у 1929 році, під час світової економічної кризи та масового безробіття, представив на ринку першу електричну посудомийну машину.

«Ціни на енергоносії занадто високі, попит дуже низький, занадто багато бюрократії та недостатньо інфраструктури», – так Miele пояснює своє рішення перенести виробництво з Німеччини. З 2027 року всі пральні машини будуть збиратися на польському заводі в Ксаверуві.

Не тільки Miele вироблятиме продукцію в Польщі. Також слід згадати виробника електричних акумуляторів Umicore та філію концерну Volkswagen, Power Co, які відкривають новий великий завод у Нисі. Umicore планує інвестувати близько 1,7 млрд євро та створити 900 нових робочих місць.

Аналогічне рішення ухвалив Valeo – французький виробник автозапчастин який раніше виробляв їх у Німеччині. Цього літа компанія припинить виробництво електродвигунів у Баварії та перенесе його до Польщі. 

У Валбжихській особливій економічній зоні (південний захід Польщі) також будується новий завод електровантажівок Mercedes.

Польща, яка раніше сприймалася як джерело дешевої робочої сили, стає сильним конкурентом Німеччини та Франції. Пьотр Арак, головний економіст Velo-Bank, якого цитує видання, зазначає: Польща приваблює компанії не лише нижчою вартістю робочої сили, а й великою кількістю кваліфікованих працівників, хорошою інфраструктурою та тенденцією до скорочення ланцюжків поставок.

До слова, на ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців. Більшість роботодавців у Польщі цінують українських працівників за швидку адаптацію та працьовитість. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до працівників з України. Про це пише pap.pl.Дослідження «Барометр ринку праці Польщі» від компанії Personnel Service виявило, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України.

Читайте також: Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
Теги: економіка безробіття машини завод Польща Німеччина Mercedes промисловість автопром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мозирський НПЗ – сучасне підприємство, розташоване за 28 км від кордону з Україною
Як Білорусь може стати нафтовою мішенню Росії
21 березня, 09:49
71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року
Вибори в Росії: NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна»
18 березня, 16:02
Співробітники ABW провели низку обшуків на тлі розслідування шпигунської діяльності на користь РФ
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС
28 березня, 22:10
Тренування забезпечують воїнів навичками, які знадобляться їм у різних ситуаціях під час відбиття окупантів
Як канадські військові навчають бійців ЗСУ в Польщі: фото
19 березня, 06:37
З 22 лютого 2022 року до Росії було завезено понад 760 нових Mercedes
Елітні авто за мільйони завозять до РФ, не дивлячись на санкції: розслідування
1 квiтня, 11:52
Через енергетичні санкції Заходу Росія більше не постачає дизель до Європи
Росія планує знизити морський експорт дизпалива через успішні атаки на НПЗ – Bloomberg
2 квiтня, 02:37
70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій
Україна отримала $118 мільйонів від Японії: куди спрямують кошти
1 квiтня, 23:42
Внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
8 квiтня, 15:51
Авіаційний завод у Воронезькій області ремонтує і вдосконалює ракети, якими росіяни бʼють по Україні
Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: з'явилися фото наслідків
10 квiтня, 17:12

Економіка

Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом
Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом
Популярна спеція за вартістю наздогнала золото
Популярна спеція за вартістю наздогнала золото
Морський експорт нафти РФ досягнув найвищого показника за майже рік – Bloomberg
Морський експорт нафти РФ досягнув найвищого показника за майже рік – Bloomberg
США та Канада ввели нові санкції проти Білорусі: список
США та Канада ввели нові санкції проти Білорусі: список
Торгова група «Ашан» продала свій бізнес у Росії студенту з Татарстану
Торгова група «Ашан» продала свій бізнес у Росії студенту з Татарстану
ЄС втрачає по 33 млн євро на годину через відсутність податку для багатіїв
ЄС втрачає по 33 млн євро на годину через відсутність податку для багатіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
13K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
12K
Данило Гетманцев: Прикривати меншими донатами несплату податків – це звичайне мародерство
11K
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
6801
Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua