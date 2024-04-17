Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом

Польща стає кращою заміною Німеччині у галузі промисловості

Чимало німецьких промислових компаній переносять своє виробництво до Польщі, яка стає кращою альтернативою ФРН. Про це пише Business Insider.

Флагманські німецькі промислові компанії переносять своє виробництво до Польщі через сприятливіші економічні умови. Ця зміна є результатом нижчих витрат на електроенергію, ефективної інфраструктури та можливості будівництва нових заводів у зелених зонах, зазначає видання.

Великі німецькі корпорації, зокрема Miele, Mercedes та Umicore, переносять виробництво до Польщі. Виробники теплових насосів також мігрують на польську територію, тому багато економістів уже ставлять логічне запитання: «Чи замінить тепер Польща Німеччину?».

Однією із таких компаній є Miele. Це виробник пральних машин, який у 1929 році, під час світової економічної кризи та масового безробіття, представив на ринку першу електричну посудомийну машину.

«Ціни на енергоносії занадто високі, попит дуже низький, занадто багато бюрократії та недостатньо інфраструктури», – так Miele пояснює своє рішення перенести виробництво з Німеччини. З 2027 року всі пральні машини будуть збиратися на польському заводі в Ксаверуві.

Не тільки Miele вироблятиме продукцію в Польщі. Також слід згадати виробника електричних акумуляторів Umicore та філію концерну Volkswagen, Power Co, які відкривають новий великий завод у Нисі. Umicore планує інвестувати близько 1,7 млрд євро та створити 900 нових робочих місць.

Аналогічне рішення ухвалив Valeo – французький виробник автозапчастин який раніше виробляв їх у Німеччині. Цього літа компанія припинить виробництво електродвигунів у Баварії та перенесе його до Польщі.

У Валбжихській особливій економічній зоні (південний захід Польщі) також будується новий завод електровантажівок Mercedes.

Польща, яка раніше сприймалася як джерело дешевої робочої сили, стає сильним конкурентом Німеччини та Франції. Пьотр Арак, головний економіст Velo-Bank, якого цитує видання, зазначає: Польща приваблює компанії не лише нижчою вартістю робочої сили, а й великою кількістю кваліфікованих працівників, хорошою інфраструктурою та тенденцією до скорочення ланцюжків поставок.

До слова, на ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців. Більшість роботодавців у Польщі цінують українських працівників за швидку адаптацію та працьовитість. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до працівників з України. Про це пише pap.pl.Дослідження «Барометр ринку праці Польщі» від компанії Personnel Service виявило, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України.