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У Балтійське море впав вертоліт, сімом пасажирам вдалося врятуватися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Балтійське море впав вертоліт, сімом пасажирам вдалося врятуватися
Морські рятувальники, які прибули на місце події за 20 хвилин, доставили постраждалих в порт Вікаті
фото: rus.err.ee

Вертоліт, зареєстрований в Естонії, впав між островами Вілсанди і Сааремаа

У неділю, 6 липня, у Балтійське море впав вертоліт – при цьому він не затонув, а людям, що перебували на борту, вдалось врятуватися. Про це інформує «Главком» із посиланням на ЕRR.

Вертоліт, зареєстрований в Естонії, впав між островами Вілсанди і Сааремаа.

У Балтійське море впав вертоліт, сімом пасажирам вдалося врятуватися фото 1

За попередніми даними, які поширив Департамент поліції та прикордонної охорони, літальний апарат втратив висоту, потрапивши в хмари. Потім він торкнувся води і здійснив аварійну посадку.

Вертоліт перевернувся, але не потонув, залишившись на плаву завдяки автоматичним плавникам.

У Балтійське море впав вертоліт, сімом пасажирам вдалося врятуватися фото 2

На борту перебували семеро людей – п'ятеро дорослих і двоє неповнолітніх. Усі вони самостійно вибралися з кабіни і чекали на прибуття допомоги, залишаючись на корпусі вертольота.

Морські рятувальники, які прибули на місце події за 20 хвилин, доставили постраждалих в порт Вікаті. Попередній огляд показав, що ніхто з них не потребував медичної допомоги.

У Балтійське море впав вертоліт, сімом пасажирам вдалося врятуватися фото 3

За даними поліції, вертоліт прямував з Вілсанді до Таллінна. Що саме сталося в повітрі, ще належить з'ясувати.

Департамент поліції та прикордонної охорони координував рятувальні роботи, які завершилися успішно.

У Балтійське море впав вертоліт, сімом пасажирам вдалося врятуватися фото 4

Нагадаємо, в аеропорту Пальми на іспанському острові Майорка, внаслідок пожежі на борту літака авіакомпанії Ryanair постраждали 18 людей. З них шестеро були госпіталізовані. 

Також пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Delta Air Lines, який виконував регулярний рейс з Атланти до Ролі (Північна Кароліна, США), втратив фрагмент крила під час польоту. Деталь, що відламалася, впала на житловий район міста Ролі, створивши потенційно небезпечну ситуацію для місцевих жителів. 

До слова, агентство з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) не виключає саботаж як одну з можливих причин катастрофи під Ахмедабадом 12 червня літака Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India. Про це повідомив державний міністр цивільної авіації країни Мурлідхар Мохол, повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India.

«Слідчі органи зараз ретельно вивчають дані чорних ящиків літака, що розбився, і враховують усі версії причин катастрофи, включаючи можливий акт саботажу», – цитує держміністра видання The Times of India.

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Теги: Балтійське море рятувальники вертоліт

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