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СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки, який поширював фейки Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки, який поширював фейки Кремля
Ліра Гонсало, проросійського блогера, який видає себе за «журналіста»
фото скріншот відео

Після початку повномасштабного вторгнення блогер одним з перших підтримав російських загарбників та героїзував їхні воєнні злочини

Служба безпеки зібрала доказову базу на іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про війну в Україні. Фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові, повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про Ліру Гонсало, проросійського блогера, який видає себе за «журналіста». Він постійно цитується російськими медіа і дуже влучно доповнює картину брехні, яку формує Кремль.

Після початку повномасштабного вторгнення блогер одним з перших підтримав російських загарбників та героїзував їхні воєнні злочини. Також він займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони нашої держави.

Задокументовано, що навесні минулого року він особисто знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх. Свої «стріми» публікував на двох власних каналах в «Ютуб» і Телеграм із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників.

Крім того, у своїх коментарях він заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей. Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій іноземного блогера.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно). Суд обрав міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох учасників розгалуженої агентурної мережі ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини. П’ятьох їхніх спільників було затримано під час контрдиверсійних заходів української спецслужби у грудні 2022 та на початку весни поточного року. 

Теги: Харків СБУ розслідування громадянство блогер

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