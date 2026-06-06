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Масштабні атаки БпЛА охопили Росію від Балтики до Чорного моря

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Масштабні атаки БпЛА охопили Росію від Балтики до Чорного моря
Влучання БпЛА спричинило масштабну пожежу
колаж: glavcom.ua

Північно-західний напрямок РФ знову опинився під жорстким ударом

Ніч проти 6 червня 2026 року стала однією з наймасштабніших за географією та синхронністю ударів українських далекобійних безпілотних систем по стратегічних тилових об'єктах Російської Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях. Військові дрони атакували логістичні вузли, порти та оборонну інфраструктуру окупантів одразу в кількох ізольованих регіонах – від Ленінградської області на півночі до чорноморського узбережжя на півдні, пише «Главком».

У більшості атакованих локацій зафіксовано потужні прильоти та масштабні пожежі.

Північно-західний напрямок РФ знову опинився під жорстким ударом. Мешканці Ленінградської області та передмість Санкт-Петербурга масово повідомляли про масовий проліт важких ударних дронів-камікадзе на наднизьких висотах.

Основна частина повітряних цілей була спрямована на ключові мілітарні зони Балтики:

  • Кронштадт: місцеві жителі чули серію вибухів та спалахів у районі військово-морської бази та судноремонтних доків.
  • Санкт-Петербург: зафіксовано роботу стрілецької зброї та мобільних груп ППО у промислових районах міста. На об'єктах логістики спалахнули пожежі.
  • Сосновий Бор: особливе занепокоєння у російських моніторингових пабліках викликала поява безпілотників у безпосередній близькості до Ленінградської атомної електростанції (ЛАЕС).
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Синхронно з північними регіонами під удар потрапив і Краснодарський край РФ, який є основним плацдармом для постачання російських військ на півдні України.

В Усть-Лабинську дрони успішно атакували місцеву інфраструктуру. За попередніми даними, влучання припали на паливні місткості або промислові склади, що призвело до сильного займання, яке локалізують і досі.

Водночас у Сочі ніч виявилася максимально неспокійною для місцевих жителів та туристів. У місті було увімкнено сирени повітряної тривоги, працювали системи ППО великого та середнього радіуса дії. Очевидці повідомляли про глухі вибухи над морем, де російські військові намагалися перехопити безпілотники на підході до портової зони.

Окремим і надзвичайно важливим вектором нічної операції став удар по тимчасово окупованому Маріуполю на Донеччині. Потужні вибухи прогриміли безпосередньо на території Маріупольського морського торговельного порту.

Останні місяці загарбники активно використовували маріупольську гавань як ключову перевалочну базу: сюди суднами доправляли боєприпаси, важку бронетехніку та паливо-мастильні матеріали, а у зворотний бік вивозили викрадене українське зерно та металопродукцію.

Влучання БпЛА спричинило масштабну пожежу в районі причалів та залізничних колій порту, де під завантаженням перебувала військова техніка окупантів.

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Теги: росія безпілотник пожежа

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