Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Гелікоптер із Трампом небезпечно зблизився з пасажирським літаком

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Гелікоптер із Трампом небезпечно зблизився з пасажирським літаком
Вертоліт Marine One на борту якого перебував президент Трамп, прямував до Об'єднаної бази Ендрюс
фото: The New York Times

Через проблеми зі зв'язком президентський борт опинився на траєкторії польоту цивільного лайнера, інцидент уже розслідує авіаційний регулятор США

Військовий гелікоптер Marine One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп, небезпечно зблизився з пасажирським літаком над Вашингтоном. За попередніми даними, причиною інциденту стали проблеми зі зв'язком між екіпажем і диспетчерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Інцидент стався 4 серпня невдовзі після 14:30, коли Трамп прямував із Білого дому на об'єднану військову базу Ендрюс, звідки мав вилетіти до Лос-Анджелеса.

За інформацією видання, екіпаж президентського гелікоптера тричі намагався повідомити диспетчерів про готовність до зльоту за три хвилини до вильоту. Однак, імовірно, ці повідомлення не були почуті, через що Marine One продовжив рух і опинився на траєкторії польоту пасажирського літака авіакомпанії Envoy Air.

За попередніми висновками Федерального управління цивільної авіації США (FAA), у момент максимального зближення відстань між повітряними суднами становила приблизно 0,8 милі по горизонталі та 700 футів по вертикалі. Як зазначає The New York Times, це менше безпечних параметрів, встановлених авіаційними правилами. Наразі Федеральне управління цивільної авіації США проводить розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні затримали чоловіка, який направив лазерну указку на президентський гелікоптер із Дональдом Трампом на борту. За даними американських правоохоронців, такі дії могли призвести до тимчасового засліплення пілота та створити ризик авіаційної катастрофи. У затриманого також виявили ніж.

Читайте також:

Теги: літак авіація вертоліт США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віллі Мей Джексон та Саллі Чатман прожили понад століття
Пережили дві світові війни. Американки, яким понад 100 років, розкрили секрети довголіття
9 липня, 02:00
фото з відкритих джерел
NYT: міграційна служба США за тиждень застрелила двох мігрантів
16 липня, 14:02
Діти Венса Вівек та Мірабель тримають свого молодшого брата Алека Ніла
Трамп вперше показав новонародженого сина Джей Ді Венса (фото)
21 липня, 14:49
Причиною аварії називають технічну несправність
У Московській області впав винищувач СУ-57
23 липня, 14:21
Іранці стикаються з рекордним подорожчанням базових продуктів харчування
Ціни на продукти в Ірані зросли до 400% через війну зі США
24 липня, 04:09
Трамп пропонує змінити законопроєкт про санкції проти Росії
Ухвалення «пекельних санкцій» проти РФ може затягнутися через Трампа – Politico
31 липня, 13:11
Нетаньягу заявив про намір виступити на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, попри заяви мера Мамдані
Нетаньягу виступить на сесії ООН, попри погрози мера Нью-Йорка
26 липня, 23:20
Трамп не переконав Конгрес виділити кошти на війну з Іраном
Гроші таки закінчилися? Адміністрація Трампа шукає гроші на війну з Іраном
28 липня, 08:23
США та Іран застрягли у війні через Ормузьку протоку
Bloomberg назвав головну перешкоду для миру США та Ірану
29 липня, 19:47

Соціум

Гелікоптер із Трампом небезпечно зблизився з пасажирським літаком
Гелікоптер із Трампом небезпечно зблизився з пасажирським літаком
ЄС запровадив нову вимогу для українців призовного віку
ЄС запровадив нову вимогу для українців призовного віку
США засекретили частину даних про новітню зброю – Bloomberg
США засекретили частину даних про новітню зброю – Bloomberg
Північна Корея посилила Росію сотнею балістичних ракет
Північна Корея посилила Росію сотнею балістичних ракет
Сонячне затемнення змусило енергетиків Європи готуватися до втрат
Сонячне затемнення змусило енергетиків Європи готуватися до втрат
«Укрзалізниця» запровадила нові правила бронювання групових квитків
«Укрзалізниця» запровадила нові правила бронювання групових квитків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2026
89K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
85K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
Сьогодні, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua