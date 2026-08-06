Гелікоптер із Трампом небезпечно зблизився з пасажирським літаком

Через проблеми зі зв'язком президентський борт опинився на траєкторії польоту цивільного лайнера, інцидент уже розслідує авіаційний регулятор США

Військовий гелікоптер Marine One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп, небезпечно зблизився з пасажирським літаком над Вашингтоном. За попередніми даними, причиною інциденту стали проблеми зі зв'язком між екіпажем і диспетчерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Інцидент стався 4 серпня невдовзі після 14:30, коли Трамп прямував із Білого дому на об'єднану військову базу Ендрюс, звідки мав вилетіти до Лос-Анджелеса.

За інформацією видання, екіпаж президентського гелікоптера тричі намагався повідомити диспетчерів про готовність до зльоту за три хвилини до вильоту. Однак, імовірно, ці повідомлення не були почуті, через що Marine One продовжив рух і опинився на траєкторії польоту пасажирського літака авіакомпанії Envoy Air.

За попередніми висновками Федерального управління цивільної авіації США (FAA), у момент максимального зближення відстань між повітряними суднами становила приблизно 0,8 милі по горизонталі та 700 футів по вертикалі. Як зазначає The New York Times, це менше безпечних параметрів, встановлених авіаційними правилами. Наразі Федеральне управління цивільної авіації США проводить розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні затримали чоловіка, який направив лазерну указку на президентський гелікоптер із Дональдом Трампом на борту. За даними американських правоохоронців, такі дії могли призвести до тимчасового засліплення пілота та створити ризик авіаційної катастрофи. У затриманого також виявили ніж.