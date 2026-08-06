«Укрзалізниця» запровадила нові правила бронювання групових квитків

Подати заявку тепер можна онлайн, однак оформлення проїзних документів і надалі здійснюватиметься через каси

«Укрзалізниця» оновила порядок бронювання квитків для організованих груп пасажирів. Відтепер заявки можна подавати через онлайн-сервіс, тоді як оформлення та викуп квитків, як і раніше, відбуватимуться у спеціалізованих залізничних касах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Нові правила поширюються на організовані групи від 10 осіб, які подорожують одним маршрутом із єдиною метою. Скористатися послугою можуть туристичні компанії, юридичні та фізичні особи.

Подати заявку необхідно в період від 35 до 10 діб до відправлення поїзда. Виділення місць здійснюватиметься після відкриття продажу квитків: за 20 днів до відправлення для звичайних пасажирських поїздів та за 10 днів – для поїздів «Інтерсіті».

Після підтвердження замовлення заявник отримає на електронну пошту квитанцію на оплату. Вартість резервування необхідно сплатити протягом двох діб, після чого завантажити підтвердження до системи. Якщо цього не зробити, бронювання буде автоматично скасоване.

Вартість резервування становить 130 грн за одного дорослого пасажира або студента та 60 грн за дитину віком до 18 років і пасажирів пільгових категорій.

Попри можливість оформити заявку онлайн, самі квитки видаватимуться лише у спеціалізованих касах. Для цього необхідно подати заяву та список групи у двох примірниках із зазначенням даних керівника, прізвищ та імен пасажирів, номерів посвідчень пільговиків і повних дат народження дітей.

В «Укрзалізниці» також нагадали, що під час посадки діти віком до 16 років повинні мати документ, який підтверджує їхній вік. Це може бути свідоцтво про народження, його нотаріально засвідчена копія або закордонний паспорт.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» продовжує розширювати сервіси для пасажирів. Зокрема, для сімейного відпочинку в Україні працюють дитячі залізниці у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі, де юні залізничники обслуговують спеціальні міські маршрути.