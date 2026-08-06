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Північна Корея посилила Росію сотнею балістичних ракет

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Північна Корея посилила Росію сотнею балістичних ракет
Нові ракети КНДР дозволять Росії бити частіше
фото: RCNA

Аналітики попередили, що нові поставки дозволять Москві наростити удари по Україні, не витрачаючи власні запаси

Північна Корея передала Росії понад 100 балістичних ракет та спеціалізований ракетний підрозділ, що може дозволити Москві активізувати удари по Україні найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на заході Росії вже розгортають північнокорейський ракетний підрозділ чисельністю близько 90 військовослужбовців. Він оснащений шістьма пусковими установками та 120 балістичними ракетами.

Крім того, раніше КНДР уже передала Росії партію із 40 балістичних ракет KN-23/24. В ISW зазначають, що використання північнокорейських ракет дає Пхеньяну можливість випробовувати власне озброєння в бойових умовах, отримувати інформацію про його ефективність та вдосконалювати характеристики ракет.

На думку аналітиків, Росія та КНДР також прагнуть скористатися обмеженими запасами українських ракет-перехоплювачів для перевірки бойових можливостей північнокорейських балістичних ракет.

Водночас додаткові поставки дозволять Росії інтенсивніше застосовувати балістичне озброєння, не використовуючи власні стратегічні запаси.

Аналітики також звертають увагу, що північнокорейські ракети мають більшу бойову частину, однак поступаються за точністю. Через це їхнє застосування, ймовірно, призведе до масштабніших руйнувань та більшої кількості жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше повідомило, що у Воронезькій області Росії розгортають північнокорейський ракетний підрозділ. За даними розвідки, до його складу можуть увійти близько 90 військовослужбовців КНДР, шість пускових установок та 120 балістичних ракет.

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Теги: Північна Корея ISW Україна балістичні ракети

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