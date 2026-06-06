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У Краснодарському краї атаковано велику нафтобазу (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Краснодарському краї атаковано велику нафтобазу (відео)
Дрони атакували нафтобазу в Усть-Лабінську
фото: скріншот з відео

Російська паливна інфраструктура вчергове зазнала удару

Вночі 6 червня безпілотники атакували паливну інфраструктуру території Кубані. Об'єктом масованої атаки безпілотних літальних апаратів стала велика нафтобаза, розташована в Краснодарському краї РФ.

Цей паливний хаб відігравав важливу роль у забезпеченні горючо-мастильними матеріалами угруповань військ агресора на східному напрямку. Унаслідок влучань дронів на території підприємства спалахнула пожежа. Наліт безпілотників припав на промислову зону поблизу міста Усть-Лабінськ, що розташоване у східній частині Краснодарського краю, приблизно за 550 кілометрів від поточної лінії фронту в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

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Очевидці з-поміж місцевих жителів фіксували звуки вибухів, після чого над містом піднявся велетенський стовп чорного диму та вогню.

Нафтобаза компанії «Югнефтепродукт» складалася з місткого парку вертикальних стальних резервуарів для зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів. За даними моніторингових джерел, унаслідок прильотів та подальших вибухів було знищено більшу частину резервуарного парку.

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Російська влада наразі не повідомляє подробиць пожежі та чи є жертви та травмовані.

Успішний удар по нафтобазі в Лабинську завдав серйозного удару по внутрішній логістиці Південного військового округу РФ. Це підприємство не просто забезпечувало цивільні потреби східної Кубані та сусідньої Адигеї, а слугувало однією з тилових баз накопичення палива, яке великими партіями переправлялося для потреб окупаційної армії.

Регулярне нищення нафтопереробних заводів (НПЗ), нафтобаз та великих вузлів перекачування палива на території Краснодарського краю створює кумулятивний ефект «паливного голоду» для техніки ворога, змушуючи російське командування переформатовувати ланцюги постачання, везти пальне з глибших регіонів РФ та витрачати додатковий час, що безпосередньо знижує боєздатність підрозділів окупантів на передовій.

Нагадаємо, Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову.

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Теги: нафта росія безпілотник

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