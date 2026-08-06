Сонячне затемнення змусило енергетиків Європи готуватися до втрат

Найбільше тимчасове падіння сонячної генерації прогнозують у Німеччині та Іспанії, однак перебоїв з електропостачанням не очікують

Часткове сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня, спричинить тимчасове скорочення виробництва сонячної електроенергії в Європі. Найбільше падіння генерації прогнозують у Німеччині та Іспанії, однак оператори мереж запевняють, що споживачі не відчують наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Французький оператор високовольтної мережі RTE повідомив, що затемнення триватиме 12 серпня приблизно з 19:30 до 21:30. У цей час у деяких регіонах Франції Місяць закриє до 99% сонячного диска, а на півночі Іспанії затемнення буде повним.

У компанії пояснили, що короткочасне зменшення сонячного світла призведе до швидкого падіння, а згодом такого ж стрімкого відновлення виробництва електроенергії сонячними електростанціями.

За прогнозами RTE, у момент максимального затемнення сонячна генерація в Європі зменшиться приблизно на 9700 МВт, що відповідає близько 3,7% усіх встановлених сонячних потужностей Європейського Союзу.

Найбільших втрат очікують у Німеччині, де виробництво може скоротитися приблизно на 3300 МВт, а також в Іспанії – майже на 3000 МВт. У Франції прогнозують зниження генерації приблизно на 1800 МВт, що становить близько 3% національного виробництва електроенергії.

Попри це, французький оператор наголошує, що затемнення не повинно вплинути на споживачів. Виробництво електроенергії залишається достатнім, а сама астрономічна подія відбудеться ввечері, коли сонячні електростанції вже працюватимуть не на максимальній потужності.

У RTE також зазначили, що подібні ситуації вже траплялися раніше. Під час часткового сонячного затемнення у березні 2015 року виробництво сонячної електроенергії у Франції скоротилося приблизно на 2000 МВт, а в масштабах Європи – на 35 ГВт. Завдяки координації операторів мереж енергосистема тоді працювала без суттєвих проблем.

Нагадаємо, 5 серпня у Грузії стався масштабний блекаут. За словами члена Комісії з регулювання енергетики Георгія Фангані, причиною відключення електроенергії стало тестування, під час якого фахівці намагалися встановити причини аварійних відключень, що сталися 24 та 25 липня.