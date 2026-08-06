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ЄС запровадив нову вимогу для українців призовного віку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС запровадив нову вимогу для українців призовного віку
ЄС продовжив тимчасовий захист до 2028 року, але змінив правила для чоловіків
фото: EUobserver

Нові правила стосуватимуться лише тих, хто звертатиметься за тимчасовим захистом після набуття рішенням чинності

Європейський Союз змінив правила надання тимчасового захисту для окремих категорій громадян України. Відтепер українці призовного віку, які подаватимуть нові заяви, повинні будуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Ради ЄС, оприлюднене в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Документ передбачає, що режим тимчасового захисту для громадян України продовжено ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Водночас рішення уточнює умови для нових заявників.

Зокрема, тимчасовий захист не надаватиметься особам, які не зможуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, якщо така вимога застосовується відповідно до законодавства України.

У рішенні зазначено, що держави-члени ЄС матимуть право вимагати від заявників відповідні документи або інші докази, які підтверджують виконання військових обов'язків.

Водночас нововведення не стосуються українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу та безперервно зберігатимуть цей статус. Нові правила застосовуватимуться лише до заяв, поданих після набуття рішенням чинності.

У Раді ЄС пояснили, що такі зміни враховують поточні оборонні потреби України.

У документі наголошується, що тимчасовий захист «слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов'язання».

Нагадаємо, 15 липня країни-члени Європейського Союзу погодили продовження тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року. 30 липня Рада ЄС формально затвердила це рішення, а після його оприлюднення в Офіційному журналі ЄС воно набуло чинності.

Теги: Європейський Союз біженці ухилянти мобілізація

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