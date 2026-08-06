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США засекретили частину даних про новітню зброю – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США засекретили частину даних про новітню зброю – Bloomberg
Пентагон побоюється, що штучний інтелект знайде слабкі місця американської зброї
фото: Bloomberg

Пентагон пояснив, що відкриті військові звіти можуть допомогти противникам за допомогою штучного інтелекту знаходити слабкі місця американської оборони

Пентагон обмежив доступ до десятиліть несекретних звітів про випробування американського озброєння, пояснивши це ризиком використання інформації іноземними противниками за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, 30 липня директорка Офісу випробувань та оцінки озброєнь Пентагону Емі Геннінгер закрила публічний доступ до архіву щорічних звітів за останні 25 років. У Міністерстві війни США заявили, що таке рішення ухвалили для посилення оперативної безпеки.

У Пентагоні пояснили, що сучасні технології штучного інтелекту дають змогу аналізувати великі масиви навіть несекретної інформації та формувати детальні уявлення про можливі вразливості американських оборонних систем.

Тепер звіти доступні лише співробітникам із відповідним рівнем допуску після проходження спеціальної перевірки. Раніше вони були одним із головних відкритих джерел інформації про перебіг масштабних оборонних програм США, зокрема програми винищувача F-35 вартістю $1,6 трлн.

Bloomberg також нагадує, що раніше цього року американські посадовці вперше за понад два десятиліття заблокували публікацію обов'язкового щорічного звіту Урядового управління підзвітності США (GAO) щодо програми F-35, надавши документу статус контрольованої несекретної інформації.

Водночас рішення Пентагону вже викликало критику. Директор із оборонної політики організації Project on Government Oversight Грег Вільямс заявив, що законодавство США прямо вимагає публікувати такі несекретні звіти у відкритому доступі.

У Міністерстві вйни США, своєю чергою, запевнили, що не позбавили доступу партнерів оборонної галузі. За словами представників відомства, документи лише перенесли на захищений ресурс, доступ до якого мають виключно уповноважені користувачі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обережно ставиться до передачі іншим державам передових військових технологій, зокрема тих, що використовуються у сучасному озброєнні. 

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Теги: штучний інтелект США Пентагон зброя

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