Майже 100 поліцейських постраждали під час протестів у Франції

Напередодні по всій країні пройшли масові протести проти обмежень свободи преси, які переросли у заворушення

Під час маніфестацій, які пройшли у Франції в суботу, 28 листопада, поранення отримали 98 поліцейських і жандармів. Про це у своєму Twitter повідомив глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

Глава відомства зазначив, що висловлює всім постраждалим співробітникам правопорядку повну підтримку.

«Винні в цьому насильстві повинні бути притягнуті до відповідальності», – написав Дарманен.

Bilan définitif : 98 blessés parmi les policiers et gendarmes.

Je leur apporte tout mon soutien. Les auteurs de ces violences doivent être poursuivis. https://t.co/AJiQg0EZOX — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 29, 2020

Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, жителі Франції вийшли протестувати проти законопроєкту «Про глобальну безпеку», один із заходів якого передбачає обмеження можливості зйомки поліцейських.

До слова, у суботу постраждали 37 поліцейських під час заворушення у Франції.