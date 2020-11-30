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    У світі

    Майже 100 поліцейських постраждали під час протестів у Франції

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    Це дані остаточних підрахунків - Майже 100 поліцейських постраждали під час протестів у Франції
    Це дані остаточних підрахунків

    Напередодні по всій країні пройшли масові протести проти обмежень свободи преси, які переросли у заворушення

    Під час маніфестацій, які пройшли у Франції в суботу, 28 листопада, поранення отримали 98 поліцейських і жандармів. Про це у своєму Twitter повідомив глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

    Глава відомства зазначив, що висловлює всім постраждалим співробітникам правопорядку повну підтримку.

    «Винні в цьому насильстві повинні бути притягнуті до відповідальності», – написав Дарманен.

    Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, жителі Франції вийшли протестувати проти законопроєкту «Про глобальну безпеку», один із заходів якого передбачає обмеження можливості зйомки поліцейських.

    До слова, у суботу постраждали 37 поліцейських під час заворушення у Франції.

    Теги: МВС Франція поліція
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