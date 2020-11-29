Суботні заворушення у Франції: постраждали 37 поліцейських

28 листопада жителі Франції вийшли протестувати проти законопроєкту, один із заходів якого передбачає обмеження можливості зйомки поліцейських

По всій країні на вулиці протестувати вийшли 133 тисяч осіб, 46 тисяч із яких вийшли в Парижі

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що під час акцій протестів і заворушень, які пройшли 28 листопада, постраждали 37 поліцейських.

«Я ще раз засуджую неприпустиме насильство над працівниками правоохоронних органів», - заявив Дарманен.

Luckily (for the sake of freedom and democracy), the people of France are not as pacified as the rest of Western Europe. They have been protesting this diabolical new law all over #Paris tonight. pic.twitter.com/8VvOviG4as — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) November 28, 2020

Газета Le Rarisien повідомляє, що у всій країні на вулиці протестувати вийшли 133 тисяч осіб, 46 тисяч із яких вийшли в Парижі.

BREAKING: The police just arrested a protestor. #Paris pic.twitter.com/lglaCvA9HP — The Dispatcher HQ (@TheDispatcherHQ) November 28, 2020

Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, жителі Франції вийшли протестувати проти законопроєкту «Про глобальну безпеку», один із заходів якого передбачає обмеження можливості зйомки поліцейських.