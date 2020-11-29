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    У світі

    Суботні заворушення у Франції: постраждали 37 поліцейських

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    28 листопада жителі Франції вийшли протестувати проти законопроєкту, один із заходів якого передбачає обмеження можливості зйомки поліцейських - Суботні заворушення у Франції: постраждали 37 поліцейських
    28 листопада жителі Франції вийшли протестувати проти законопроєкту, один із заходів якого передбачає обмеження можливості зйомки поліцейських

    По всій країні на вулиці протестувати вийшли 133 тисяч осіб, 46 тисяч із яких вийшли в Парижі

    Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що під час акцій протестів і заворушень, які пройшли 28 листопада, постраждали 37 поліцейських.

    «Я ще раз засуджую неприпустиме насильство над працівниками правоохоронних органів», - заявив Дарманен.

    Газета Le Rarisien повідомляє, що у всій країні на вулиці протестувати вийшли 133 тисяч осіб, 46 тисяч із яких вийшли в Парижі.

    Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, жителі Франції вийшли протестувати проти законопроєкту «Про глобальну безпеку», один із заходів якого передбачає обмеження можливості зйомки поліцейських.

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    Теги: акція Франція протест поліція
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