Суботні заворушення у Франції: постраждали 37 поліцейських

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що під час акцій протестів і заворушень, які пройшли 28 листопада, постраждали 37 поліцейських.

«Я ще раз засуджую неприпустиме насильство над працівниками правоохоронних органів», - заявив Дарманен.

Luckily (for the sake of freedom and democracy), the people of France are not as pacified as the rest of Western Europe. They have been protesting this diabolical new law all over #Paris tonight. pic.twitter.com/8VvOviG4as