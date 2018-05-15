Меланії Трамп зробили операцію на нирках

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Перша леді США Меланія Трамп

Меланія залишиться в лікарні на кілька днів

Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках, яка знадобилася для лікування доброякісної пухлини.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що операція була проведена у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда у Меріленді.

Меланія залишиться в лікарні на кілька днів. За словами її представника, перша леді США з нетерпінням чекає повного одужання, після чого «відновить роботу, спрямовану на допомогу дітям у всьому світі».

Нагадаємо, нещодавно стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму.