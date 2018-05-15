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    Меланії Трамп зробили операцію на нирках

    • Сьогодні, 00:16
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    Перша леді США Меланія Трамп
    Перша леді США Меланія Трамп

    Меланія залишиться в лікарні на кілька днів

    Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках, яка знадобилася для лікування доброякісної пухлини.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що операція була проведена у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда у Меріленді.

    Меланія залишиться в лікарні на кілька днів. За словами її представника, перша леді США з нетерпінням чекає повного одужання, після чого «відновить роботу, спрямовану на допомогу дітям у всьому світі».

    Нагадаємо, нещодавно стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму.

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