Меланії Трамп зробили операцію на нирках
- Сьогодні, 00:16
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Перша леді США Меланія Трамп
Меланія залишиться в лікарні на кілька днів
Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках, яка знадобилася для лікування доброякісної пухлини.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що операція була проведена у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда у Меріленді.
Меланія залишиться в лікарні на кілька днів. За словами її представника, перша леді США з нетерпінням чекає повного одужання, після чого «відновить роботу, спрямовану на допомогу дітям у всьому світі».
Нагадаємо, нещодавно стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму.