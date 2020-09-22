Меркель підтримала реформу Радбезу ООН та засудила часте застосування вето



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Ангела Меркель: ООН часто не встигає за своїми ідеалами

За словами Меркель, ООН повинна розвиватися, щоб мати можливість впоратися з викликами XXI століття

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила занадто часте застосування вето в Раді Безпеки ООН, коли мова йде про чітко виражені рішення, і особливо виділила необхідність реформи цього органу.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні з нагоди 75-ї річниці ООН, повідомляє DW.

За словами Меркель, Організація Об'єднаних Націй повинна розвиватися, щоб мати можливість впоратися з викликами XXI століття. А Німеччина готова продовжувати нести відповідальність і в розширеному форматі Ради Безпеки, зазначила канцлер.

Також глава німецького уряду поскаржилася на брак командного духу в організації.

«ООН часто не встигає за своїми ідеалами, оскільки інтереси окремих членів заважають впорядкованій системі працювати належним чином», — заявила Меркель.

Канцлер ФРН назвала помилковою позицію тих, хто вважає, що наодинці вдасться поліпшити відповідь викликам.

«Наше благополуччя ділять всі країни-учасники, як і наші негаразди», – зазначила вона.

Глобальні проблеми вимагають розуміння і співпраці на всіх рівнях, підкреслила Меркель, привівши в приклад пандемію Covid-19.

як відомо, Радбез ООН складається з 15 членів – п’яти постійних (Китай, Росія, Сполучене Королівство, США, Франція) і десяти непостійних, які обираються на два роки. З 2019 року Німеччина знову входить в число непостійних членів.

Як повідомлялося, у понеділок в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї ООН. Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.

Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

Також президент Туреччини розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.