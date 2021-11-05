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    У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)

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    Величезну картоплину вагою майже 8 кг виростили у Новій Зеландії - У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)
    Величезну картоплину вагою майже 8 кг виростили у Новій Зеландії
    фото: АР

    Новозеландці охрестили бульбу «картоплею-монстром»

    Новозеландці Колін та Донна Крейг-Браун виявили у своєму саду величезну картоплину та подали заявку до Книги рекордів Гіннесса, пише The Daily Mail.

    Спочатку пара подумала, що це трюфель, але виявилося, що це картопля. Новозеландці охрестили бульбу «картоплею-монстром».

    Зважування показало, що маса величезної картоплі – близько 7,9 кг. Колін перевозив величезну картоплину на спеціальному візку.

    Фермери назвали картоплю Дуг.

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    У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)
    У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)
    У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)
    У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)
    У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)
    У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)
    фото: АР

    Чоловік розповів, що вони із дружиною не хочуть робити з Дуга картопляне пюре – новозеландці планують зварити з гігантської картоплини горілку.

    На сьогоднішній день, як пише видання, у Книзі рекордів Гіннеса найважча картопля – це монстр із Великої Британії, який важив трохи менше 5 кг. Рекорд було зафіксовано у 2011 році.

    До слова, цьогоріч рак картоплі виявили на Волині вже вдруге.

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    Теги: книги рекорд Нова Зеландія
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    У Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг (фото)