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    Глава МВС виступить у Раді через міграційну кризу на білоруському кордоні

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    Глава МВС Денис Монастирський виступить у Раді під час години запитань до уряду 19 листопада - Глава МВС виступить у Раді через міграційну кризу на білоруському кордоні
    Глава МВС Денис Монастирський виступить у Раді під час години запитань до уряду 19 листопада
    фото: unian

    Спікер парламенту запевнив, що питання щодо розміщення біженців із Білорусі в Україні не розглядалося

    У п’ятницю, 19 листопада, під час години запитань до уряду у Верховній Раді заслухають міністра внутрішніх справ Монастирського щодо ситуації на кордоні України і Білорусі. Про це на погоджувальній раді заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

    «На годині запитань до уряду заслухають міністра Дениса Монастирського, який якраз буде виступати з питань, пов’язаних з недоторканістю українсько-білоруського кордону», – сказав Стефанчук.

    Водночас він запевнив, що питання щодо розміщення біженців із Білорусі в Україні не розглядалося.

    Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

    Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

    Нагадаємо, МЗС Польщі заявило, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр – координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

    Ще 8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

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    Теги: Білорусь МВС Верховна Рада мігранти політика кордон Руслан Стефанчук
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    Глава МВС виступить у Раді через міграційну кризу на білоруському кордоні