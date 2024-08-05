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Мільярдер Баффет позбувся майже половини акцій Apple

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мільярдер Баффет позбувся майже половини акцій Apple
Фонд Баффета володіє великими пакетами акцій в American Express, Coca-Cola та Chevron
фото з відкритих джерел

З 790 млн акцій Apple у Баффета залишилося лише 400 млн

Фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скоротив свою частку в технологічному гіганті Apple майже на 50%. Про це повідомляє CNN.

Зокрема, з 790 млн акцій залишилося лише 400 млн, які оцінюються у $84,2 млрд.

Berkshire Hathaway раніше скорочувала свою частку в Apple, ринкова капіталізація якої перевищує $3,3 трлн. В останні три місяці 2023 року Баффет продав 10 млн акцій Apple, в першому кварталі 2024 року Berkshire скоротила свою частку в Apple ще на 13%.

Тим часом конгломерат з Омахи, штат Небраска, Berkshire Hathaway повідомив про рекордний обсяг грошових коштів у розмірі майже $277 млрд за другий квартал. 

Фонд Баффета також володіє великими пакетами акцій в American Express ($35,1 млрд), Coca-Cola ($25,5 млрд) і Chevron ($18,6 млрд).

Як повідомлялося, згідно з даними дослідження Kantar’s BrandZ, американська компанія Apple стала першою у світі з вартістю бренду у понад $1 трлн.

До слова, регулятори Європейського Союзу заявили, що компанія Apple порушує технологічні правила союзу, не дозволяючи користувачам App Store застосовувати альтернативні сервіси.

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Теги: Apple акція олігархи біржа торгівля бізнес

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