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Фонд держмайна продав конфісковану агрокомпанію російського олігарха

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фонд держмайна продав конфісковану агрокомпанію російського олігарха
Без конкуренції переможцем з пропозицією у 27 млн грн стало ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро»
фото: Prozorro.Продажі

ТОВ «Інвестагро» орендує 226 земельних ділянок загальною площею майже 1483 га

Фонд державного майна провів успішний аукціон з приватизації 100% статутного капіталу агрокомпанії «Інвестагро», яка належала російському олігарху Михайлу Шелкову й була конфіскована у нього через санкції. Це була четверта спроба провести аукціон.Про це свідчить інформація, опублікована на сайті системи Prozorro.Продажі. 

Без конкуренції переможцем з пропозицією у 27 млн грн стало ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро», яке зареєстроване на Сергія Крячека та Дмитра Гулецького. Останній – генеральний директор Dnipro Agro Group, що належить братам Василю та Євгену Астіону. 

ТОВ «Інвестагро» орендує 226 земельних ділянок загальною площею майже 1483 га та має статутний капітал 300 тис. грн. Основний вид діяльності підприємства – вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, воно вирощує кукурудзу, соняшник, просо, ріпак, пшеницю, ячмінь в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

За підсумками 2023 року «Інвестагро» отримало 132 тис. грн чистого прибутку, за перший квартал 2024 року – 160 тис. грн збитку. Компанія не має простроченої кредиторської заборгованості. У її власності є 25 об'єктів нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) та 13 транспортних засобів.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 млн грн.

Як повідомлялося, єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Нефон» в Одесі у судовому порядку повернуто державі.

До слова, середня кількість учасників на аукціонах із приватизації держмайна за п’ять місяців поточного року становить 5,34, що є рекордом за час роботи Фонду держмайна.

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Теги: ProZorro олігархи Фонд державного майна росіяни майно

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