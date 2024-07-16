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Джей Ді Венс і його ставлення до України: що відомо про кандидата у віцепрезиденти США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Джей Ді Венс і його ставлення до України: що відомо про кандидата у віцепрезиденти США
Республіканська партія США обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду віцепрезидента США
фото з відкритих джерел

Джей Ді Венс характеризувався критикою політики Трампа у 2016 році. Однак після обрання до Сенату позиція Ді Венса змінилася

15 липня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію.

«Після тривалих роздумів, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів, є сенатор Дж. Д. Венс від великого штату Огайо», – йдеться у дописі Трампа в його соцмережі Truth Social.

«Главком» розповідає, що відомо про Джей Ді Венса та його погляди на російсько-українську війну.

Політична кар'єра Джей Ді Венса

Джеймсу Девіду Венсу 39 років. Після закінчення школи Ді Венс вступив на службу в корпус морської піхоти США, а також служив в Іраку, працюючи у зв'язках з громадськістю. Після навачання у юридичній школі, Венс працював керівником венчурної фірми, а у 2016 році заявив, що планує піти в політику.

Венс здобув національну популярність у 2016 році, коли опублікував свої мемуари «Елегія горян: мемуари про сім'ю та культуру в умовах кризи». У своїй роботі політик аналізував культуру та соціальні патології американського «Іржавого поясу» – частини Середнього Заходу та східного узбережжя США, де активно працювала промисловість, рудники, заводи тощо.

Прикметно, що коли Трамп почав політичну діяльність, то Венс був його найбільшим критиком. Як пише The Times, невдовзі після того, як Дональд Трамп оголосив про свою кандидатуру в президенти в 2016 році, Венс заявив про свою зневагу до республіканця.

«Я ніколи не був прихильником Трампа», – гордо сказав тоді Джеймс Девід Венс, назвавши його «Гітлером Америки».

Його позиція різко змінилася у 2022 році, коли Ді Венс потрапив до Сенату. Тоді він став одним із прихильників програми республіканця «Зробимо Америку величною знову». Однак політикум у Вашингтоні оцінив поведінку Венса як звичайний опортунізм, тобто пристосуванство та зраду власних інтересів заради політичної кар’єри. Це багато в чому може схарактеризувати і майбутні очікування від цього політика.

Як зауважують у ЗМІ, Венс має найменший досвід у політиці, адже до обрання в Сенат не обіймав жодної виборної посади. 

Погляди на російсько-українську війну

В 2022 році під час праймеріз на виборах до Сенату США в штаті Огайо Ді Венс виступив проти допомоги Україні. Тоді, в перший рік повномасштабної війни, це суперечило мейнстріму республіканців, які майже одностайно голосували за багатомільярдні пакети для нашої країни.

Під час медіа-шоу, які влаштовувало оточення колишнього президента, зокрема, його стратег Стів Беннон, Венс обурювався тим, чому американці мають звертати увагу на кордони України. Вже на посаді сенатора США, у квітні 2024-го, він оприлюднив у The New York Times свою статтю під заголовком «Математика щодо України не дає результатів». Одним із висновків його публікації стало твердження, що потреби України не здатні забезпечити ані українці, ані союзники. Тож, мовляв, це марна трата ресурсів і часу.

Ді Венс також закликає США зосередитися на власній безпеці, щоб мати змогу конкурувати з Китаєм. Однак постійне постачання зброї до України він вважає серйозною проблемою на шляху до цього.

Раніше Венс відзначався такими заявами щодо України:

  • «Владімір Путін – злий чоловік, але залиште якомога далі від мене награну прихильність до України – корумпованої країни, якою керують олігархи, і яка настільки ж близька до функціональної демократії у 2022 році, як Афганістан у 2021, коли Байден віддав його Талібану»;
  • «В найкращих інтересах Америки – прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, нам потрібно завершити цю війну. … Сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули в цьому конфлікті. У наших і в їхніх інтересах, – це зупинити вбивства»;
  • «Це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати в НАТО, а запрошувати їх протягом війни – це запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні? Якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України до НАТО».

Така позиція Венса щодо війни в Україні та відносин з Росією викликає серйозне занепокоєння серед прихильників України. Його потенційне призначення на посаду віцепрезидента США може суттєво вплинути на американську зовнішню політику та підтримку України у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Крім іншого, Ді Венс виступає проти абортів, а також не підтримує ЛГБТК+ спільноти.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на одного з високопоставлених чиновників ЄС заявило, що номінація Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента США – катастрофа для України.

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Теги: соцмережі чоловік Україна українці політика партії промисловість олігархи Дональд Трамп

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