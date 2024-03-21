Уряд США подав до суду на Apple

Як повідомила компанія у відповідь на позов, уряд загрожує принципам, які виділяють продукти Apple на ринку

Міністерство юстиції США звинувачує компанію у підвищенні цін на сервіси та продукти для користувачів та розробників

Міністерство юстиції США та 16 генеральних прокурорів штатів та округів подали до суду на Apple зі звинуваченнями у незаконній монополії на ринку смартфонів. Про це повідомляє The Verge.

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Міністерство юстиції звинувачує компанію у підвищенні цін на сервіси та продукти для користувачів та розробників через те, що багато споживачів володіють та покладаються на iPhone. У позові говорять, що Apple вибірково накладає договірні обмеження на розробників і приховує важливі способи доступу до функцій смартфона.

«Протягом багатьох років Apple реагувала на загрози конкуренції, накладаючи серію договірних правил та обмежень, які дозволяли компанії виставляти споживачам вищі ціни, накладати вищі комісії на розробників і творців та гальмувати конкурентні альтернативи з боку конкуруючих технологій», — сказав керівник антимонопольного відділу Міністерства юстиції Джонатан Кантер.

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Також Кантер навів кілька способів, за допомогою яких Apple зберігає свою монополію. Наприклад саботаж суперпрограм, які могли б порушити залежність користувачів від iOS та спростити перехід на смартфони конкурентів, заборону ігрових хмарних стримінгових сервісів, обмеження обміну повідомленнями між iPhone та Android. Також згадують обмеження функціональності розумних годинників конкурентів та заборону розробникам створювати сторонні цифрові гаманці, які використовували б NFC.

Представники компанії вже відповіли на цей позов, сказавши, що уряд загрожує принципам, які виділяють продукти Apple на ринку. Також у компанії заявили, що якщо цей позов буде успішним, то це підірве можливість Apple створювати ті технології, які від неї очікують.

«Це також створило б небезпечний прецедент, дозволивши уряду втручатися у розробку технологій для людей. Ми вважаємо, що цей позов не відповідає фактам і закону, і ми будемо рішуче захищатися від нього», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європейський Союз оголосив про штраф компанії Apple на 1,84 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства.