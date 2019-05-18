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    У світі

    Мінгареллі: Ми не бачимо Євросоюз без України

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    Голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі - Мінгареллі: Ми не бачимо Євросоюз без України
    Голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі

    Україна має подати заявку на членство в ЄС у 2023 році

    У світі складно знайти місце, де принципи Європейського союзу цінують більше, ніж в Україні. Про це сказав голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає «РБК-Україна».

    «День Європи є неймовірно важливим у вашій країні через дуже особливу причину. Складно знайти місце у світі, де Європейський союз цінують більше, ніж в Україні. Є дуже-дуже небагато місць у світі, де принципи, за якими побудований ЄС, цінуються більше, ніж в Україні. І саме тому, як сказав президент ЄС Дональд Туск кілька тижнів тому, «Не може бути безпечної Європи без безпечної України», і ми не бачимо ЄС без України. Це одне і теж саме», - заявив Мінгареллі.

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    «Україна - це Європа в її різноманітності, Україна - це Європа у її виключному демократичному підході. Україна – це Європа в її рішучості суспільства; Україна – Європа в креативності її громадян», - додав він.

    Раніше Мінгареллі говорив, що Україна має реформувати сектор цивільної безпеки, щоб залишити радянське минуле.

    Як відомо, Україна має подати заявку на членство в ЄС у 2023 році. На цьому наголосив Петро Порошенко, даючи поради Володимиру Зеленському щодо зовнішньої політики.

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    ЄС Європа Україна
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