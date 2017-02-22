Міністр оборони Німеччини прибула до Іраку

Урсула фон дер Лейєн пояснила, що Німеччина запропонує Іраку нові форми підтримки

Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Лейєн у суботу здійснила візит до Іраку, де розповіла про завдання Бундесверу в цій країні в майбутньому. Про це повідомляє сайт німецького оборонного відомства. «З урахуванням звільнення від терористів Ісламської держави районів в Іраку і Сирії і на прохання іракського уряду Німеччина тепер зможе перейти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урсула фон дер Лейєн

Урсула фон дер Лейєн пояснила, що Німеччина запропонує Іраку нові форми підтримки

Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Лейєн у суботу здійснила візит до Іраку, де розповіла про завдання Бундесверу в цій країні в майбутньому. Про це повідомляє сайт німецького оборонного відомства.

«З урахуванням звільнення від терористів Ісламської держави районів в Іраку і Сирії і на прохання іракського уряду Німеччина тепер зможе перейти на іншу форму підтримки», - сказала міністр.

Вона пояснила, що після поразки ІДІЛ в Іраку і Сирії перед збройними силами Іраку постає необхідність реорганізації і тому вони потребують консультацій, навчання, підтримки в галузі логістики і санітарії. Переорієнтація місії Бундесверу обговорюватиметься в спільній робочій групі.

Міністр оборони проводить політичні переговори в Багдаді з іракським президентом Фуадом Масумом, прем'єр-міністром Хайдером аль-Абаді, міністром оборони. Вона зазначила в ході зустрічей, що «ІДІЛ розбитий, але ще не переможений», що Ірак знаходиться в «перехідній фазі» і сильно спустошений війною.

Крім того, фон дер Лейєн відвідала німецьких солдатів в Іраку. За даними міністерства оборони, Бундесвер бере участь у підготовці курдських сил безпеки (пешмерга) на півночі країни, де нині у складі багатонаціональної місії в курдському регіоні розгорнуто до 150 німецьких солдатів. Крім того, Бундесвер бере участь у консультуванні міністерства оборони Іраку.

З початку кризи в 2014 році Німеччина виділила близько одного мільярда євро на співпрацю з метою розвитку і на гуманітарну допомогу.

Джерело: Укрінформ