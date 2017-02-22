Міністр оборони Німеччини прибула до Іраку
- Сьогодні, 19:29
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Урсула фон дер Лейєн пояснила, що Німеччина запропонує Іраку нові форми підтримки
Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Лейєн у суботу здійснила візит до Іраку, де розповіла про завдання Бундесверу в цій країні в майбутньому. Про це повідомляє сайт німецького оборонного відомства.
«З урахуванням звільнення від терористів Ісламської держави районів в Іраку і Сирії і на прохання іракського уряду Німеччина тепер зможе перейти на іншу форму підтримки», - сказала міністр.
Вона пояснила, що після поразки ІДІЛ в Іраку і Сирії перед збройними силами Іраку постає необхідність реорганізації і тому вони потребують консультацій, навчання, підтримки в галузі логістики і санітарії. Переорієнтація місії Бундесверу обговорюватиметься в спільній робочій групі.
Міністр оборони проводить політичні переговори в Багдаді з іракським президентом Фуадом Масумом, прем'єр-міністром Хайдером аль-Абаді, міністром оборони. Вона зазначила в ході зустрічей, що «ІДІЛ розбитий, але ще не переможений», що Ірак знаходиться в «перехідній фазі» і сильно спустошений війною.
Крім того, фон дер Лейєн відвідала німецьких солдатів в Іраку. За даними міністерства оборони, Бундесвер бере участь у підготовці курдських сил безпеки (пешмерга) на півночі країни, де нині у складі багатонаціональної місії в курдському регіоні розгорнуто до 150 німецьких солдатів. Крім того, Бундесвер бере участь у консультуванні міністерства оборони Іраку.
З початку кризи в 2014 році Німеччина виділила близько одного мільярда євро на співпрацю з метою розвитку і на гуманітарну допомогу.
Джерело: Укрінформ