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    У світі

    Трамп звільнив міністра внутрішньої безпеки США

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    Кірстен Нільсен очолювала міністерство з 2017 року - Трамп звільнив міністра внутрішньої безпеки США
    Кірстен Нільсен очолювала міністерство з 2017 року

    Президент США подякував Кірстен Нільсен за її роботу на посаді глави міністерства внутрішньої безпеки

    Президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що міністр внутрішньої безпеки країни Кірстен Нільсен пішла у відставку. 

    За його словами, виконуючим обов'язки глави відомства став уповноважений з митниці і захисту кордонів Кевін Макалінан. 

    Трамп також подякував Нільсен за її роботу на посаді глави міністерства внутрішньої безпеки США.

    Зазначимо, що Кірстен Нільсен очолювала міністерство з 2017 року.

    Нагадаємо, восени минулого року президент Сполучених Штатів заговорив про ймовірність відставки міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп підкреслив, що дуже поважає її, проте хотів би бачити Нільсен «набагато жорсткішою» у ситуації з кордоном США і Мексики.

    У той же період Трамп звільнив заступника радника з національної безпеки Міру Рікардел

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