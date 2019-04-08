Трамп звільнив міністра внутрішньої безпеки США



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Кірстен Нільсен очолювала міністерство з 2017 року

Президент США подякував Кірстен Нільсен за її роботу на посаді глави міністерства внутрішньої безпеки

Президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що міністр внутрішньої безпеки країни Кірстен Нільсен пішла у відставку.

За його словами, виконуючим обов'язки глави відомства став уповноважений з митниці і захисту кордонів Кевін Макалінан.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2019 г.

Трамп також подякував Нільсен за її роботу на посаді глави міністерства внутрішньої безпеки США.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2019 г.

Зазначимо, що Кірстен Нільсен очолювала міністерство з 2017 року.

Нагадаємо, восени минулого року президент Сполучених Штатів заговорив про ймовірність відставки міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп підкреслив, що дуже поважає її, проте хотів би бачити Нільсен «набагато жорсткішою» у ситуації з кордоном США і Мексики.

У той же період Трамп звільнив заступника радника з національної безпеки Міру Рікардел.