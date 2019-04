Трамп звільнив міністра внутрішньої безпеки США

Президент США подякував Кірстен Нільсен за її роботу на посаді глави міністерства внутрішньої безпеки

Президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що міністр внутрішньої безпеки країни Кірстен Нільсен пішла у відставку.

За його словами, виконуючим обов'язки глави відомства став уповноважений з митниці і захисту кордонів Кевін Макалінан.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!