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Дрони атакували військовий завод «Тайфун» у Калузі. Що про нього відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дрони атакували військовий завод «Тайфун» у Калузі. Що про нього відомо
Вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі
колаж: glavcom.ua

Завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання

У Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи. Стало відомо, що, ймовірно, у Калузі було атаковано завод «Тайфун», який є частиною російського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Так, вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі, після чого в місцевих пабліках з'явилася інформація про приліт по калузькій нафтобазі «Калуганафтопродукт» та по заводу «Тайфун».

Так, завод займається: 

  1. Розробкою та виробництвом радіоелектронної апаратури. Завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання.
  2. Оптико-електронними системами. Підприємство займається виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.
  3. Компонентами для ракетних і авіаційних систем. Завод виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів.
  4. Модернізацією військової техніки. «Тайфун» також займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.
  5. Супутніми оборонними технологіями. Завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.

Нагадаємо, у Курську пізно ввечері 23 листопада оголосили ракетну небезпеку. Моніторингові канали росіян повідомили про потужні вибухи. Очевидці в місцевих Telegram-каналах стверджували, що звуки вибухів чутно не тільки в Курську, але й у Курчатові, де розташована атомна електростанція.

Згодом стало відомо, що у Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт». За словами губернатора, цієї ночі на околиці Калуги силами протиповітряної оборони «було знищено 3 БПЛА».

Відомо, що вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі, після чого в місцевих пабліках з'явилася інформація про приліт по калузькій нафтобазі «Калуганафтопродукт». 

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Теги: завод Telegram росія війна

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