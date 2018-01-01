Мінюст США перевірить причетність кампанії Трампа до втручання РФ у вибори

Трамп заперечує будь-яку причетність свого штабу до російського втручання

В рамках розслідування про втручання росіян в президентські вибори в США американський мінюст перевіряє, чи був замішаний в цьому передвиборний штаб нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа. У доповіді відомства зазначено, що втручання у виборчу кампанію в 2016 році було направлено перш за все проти конкурентів Трампа - Теда Круза, Марко Рубіо



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Трамп заперечує будь-яку причетність свого штабу до російського втручання

В рамках розслідування про втручання росіян в президентські вибори в США американський мінюст перевіряє, чи був замішаний в цьому передвиборний штаб нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа. У доповіді відомства зазначено, що втручання у виборчу кампанію в 2016 році було направлено перш за все проти конкурентів Трампа - Теда Круза, Марко Рубіо і його головного опонента, кандидата від демократів Гілларі Клінтон.

Сам Трамп заперечує будь-яку причетність свого штабу до російського втручання в хід виборів, заявляючи, що подібні звинувачення покликані дискредитувати його перемогу. У заяві Білого дому, опублікованій 16 лютого, зазначено, що втручання росіян в передвиборну кампанію почалося ще в 2014 році, тобто задовго до висунення кандидатури Трампа для участі у виборах.

«Президент Дональд Трамп був повністю поінформований про цю справу, - йдеться в заяві. - Він радий, що розслідування спецпрокурора США по Росії свідчить про відсутність домовленості між штабом Трампа і Росією». Про те ж написав в своєму Twitter сам Трамп.

У Білому домі також підкреслили, що розслідування мінюсту показало, що втручання росіян в передвиборну кампанію ніяк не вплинуло на результаті президентських виборів, хоча сам мінюст не надав даних, які це підтверджують.

Незрозумілим поки залишається і те, чим розслідування відомства загрожує американським інтернет-компаніям, таким, як Facebook і Twitter. У документі мінюсту зазначено, що обвинувачені створили сотні фальшивих акаунтів в соцмережах, щоб вплинути на громадську думку в США. У багатьох з цих сторінок в 2016 році було кілька сотень тисяч фоловерів, йдеться в доповіді мінюсту.

У Twitter між тим уже підтвердили намір сприяти владі США в проведенні розслідування. У повідомленні компанії, яке цитує американське політичне видання The Hill, йдеться, що використання соціальних ЗМІ для втручання в хід президентських виборів суперечить місії Twitter.

«Спроби Росії підірвати вибори в 2016 році, в тому числі за рахунок зловживання соціальними медіаплатформи, йдуть врозріз з переконаннями Twitter. Будь-які дії подібного роду неприпустимі, і ми повинні робити більше, щоб їм запобігти», - зазначив представник компанії.

В обвинувальному акті, опублікованому в п'ятницю, 16 лютого мінюстом США за підсумками розслідування, перераховані акаунти, про яких Twitter в минулому році поінформував Конгрес і які контролювалися росіянами. Серед них виявилися, наприклад, користувачі, які видавали себе за учасників руху із захисту афроамериканського населення США Black Lives Matter («Життя чорношкірих мають значення»).

У жовтні минулого року стало відомо, що російська «фабрика тролів» використовувала щонайменше дві групи в соцмережах, які позиціонували себе як частину цього руху, щоб вплинути на думку пересічних американців.

«Фабрика тролів», відома як санкт-петербурзьке агентство інтернет-досліджень, фігурує в обвинувальному акті мінюсту США поряд з двома юридичними особами. У список обвинувачених у втручанні в президентські вибори в США потрапили 13 росіян, включаючи Євгена Пригожина, якого вважають людиною, близькою до президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Deutsche Welle