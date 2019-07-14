Між Францією та Лівією розгорається «ракетний скандал»



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Війна у Лівії

Франція може таємно підтримувати сили бунтівного лівійського генерала

Офіційний уряд Лівії зажадав від Парижа пояснень у зв'язку з тим, що в бойовиків армії генерала Хафтара виявлено ракети французького виробництва.

Про це повідомляє RFI.

«Міжнародно визнаний уряд Лівії вимагає термінових пояснень після того, як Париж визнав, що на базі генерала Хафтара, чиї сили ведуть бої за столицю країни Тріполі були знайдені французькі ракети», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ракети, кожна з яких коштує понад $170 тис., були вилучені, коли урядові війська захопили розташовану на південь від Тріполі базу так званої Лівійської національної армії, яку очолює Халіфа Хафтар.

Це дало підстави припускати, що Франція таємно підтримує сили бунтівного генерала.

Раніше повідомлялось, що генерал самопроголошеної «Лівійської національної армії» Хафтар заборонив турецьким літакам користуватися повітряним простором ЛНА, а тож наказав своїм бійцям знищувати турецькі об’єкти в Лівії.

У відповідь Туреччина пригрозила ударом по силах лівійського генерала Хафтарадь

Джерело: Укрінформ