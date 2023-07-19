Могло б виповнитися 85: згадаймо легендарного Кікабідзе, який усім серцем підтримував Україну

Артист зміг подолати рак мозку, але пішов із життя через ниркову хворобу

Сьогодні, 19 липня, відомий актор та співак Вахтанг Кікабідзе міг би святкувати 85-й День народження. Він підкорив серця мільйонів теплотою голосу і своєю щирістю. Фільми з його участю добре знайомі кільком поколінням глядачів, а пісні слухають люди різного віку.

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Кікабідзе був улюбленцем мільйонів фото з відкритих джерел

Вахтанг Костянтинович, який пішов із життя у січні цього року, ніколи не робив таємниці зі свого особистого життя, гранично чесно відповідаючи на питання журналістів. «Главком» зібрав найцікавіше з біографії видатного Кікабідзе.

Дитинство

Чоловік народився 1938 року в Тбілісі. Через сильну короткозорість його батька-журналіста визнали непридатним до військової служби. Але він все одно пішов на фронт добровольцем, сказавши дружині, що йому соромно залишатися вдома, коли інші воюють. Батько Вахтанга пропав безвісти під Керчю в 1942 році.

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Відколи Вахтанг почав заробляти, він кожен місяць приносив мамі гроші. Якщо ж траплялося, що він був у від’їзді, то старався передавати через друзів або родичів. Він з усмішкою згадував мамин характер, за якого йому доводилося годувати весь двір, тому що ця добра жінка відразу ж роздавала сусідам, що він їй привозив.

Мати сильно лаяла його, коли син передавав їй дефіцитні продукти: вона переживала, що все таке дороге і він витрачає на неї багато грошей. Кікабідзе доводилося викручуватися, розповідаючи про те, що купує всі в одному з районів Тбілісі, де головним є його друг, якому вдалося зберегти радянські ціни на продукти. Так маму вдавалося заспокоїти, і вона з чистим серцем починала скликати сусідів: «Ідіть швидше! Буба привіз смаколики».

Музика і малювання

Хлопчик з ранніх років був оточений музикою. Йому частенько доводилося бувати за лаштунками театрів, у яких тоді виступала мама. Але в той час він був абсолютно байдужий до співу. Точно так само, як і до навчання в школі. Майбутнього співака та актора тричі залишали на другий рік через те, що у нього були проблеми з математикою.

Тоді його головною пристрастю було малювання. Заважало тільки одне: не вистачало паперу – у країні тоді був дефіцит. Хлопчик знайшов простий вихід: він малював на всьому, що потрапляло йому під руки – книгах, журналах, газетах.

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Захоплення сценою і непереборне бажання виступати з’явилося у Вахтанга в середніх класах. Тоді підліток випадково опинився на репетиції ансамблю, який створив його друг. Йому настільки сподобалося все побачене, що Вахтанг сам навчився грати на барабанах, а трохи пізніше почав співати.

Юні роки

Після школи Вахтанг Кікабідзе два роки провчився в Тбіліському університеті, а згодом й у місцевому інституті іноземних мов.

Він виступав у філармонії й досить часто їздив на гастролі. Чоловік був дуже талановитим пародистом і чудово співав англійською та італійською мовами. І все ж йому дуже хотілося розвиватися в зовсім іншому напрямку.

Музична карʼєра

Незабаром Вахтанг Кікабідзе заснував власний колектив, давши йому назву «Диэло». Цей ансамбль проіснував зовсім небагато. У 1966 році Кікабідзе перейшов у ВІА «Орера», де співав і грав на ударних інструментах. Було випущено вісім альбомів, які включили популярні в ті роки шлягери про Тбілісі, любов, рідну землю.

Вахтанг Костянтинович усвідомив, що йому тісно в ансамблі. Так він почав свою сольну кар’єру.

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Пісні Кікабідзе стали справжніми хітами фото з відкритих джерел

Першими самостійними хітами співака стали пісні «Чіто Гврито», «Мзео Маріам» і «Останній візник». Для багатьох прихильників улюбленою досі є мелодія серця «Мої роки – моє багатство».

Фільмографія

Паралельно зі співочою розвивалася і кінематографічна кар’єра Вахтанга Костянтиновича. Представники кіностудії помітили його ще в далекому 1966 році на концерті. Їм сподобався високий ставний чоловік з дуже красивим тембром голосу. Вони запропонували Кікабідзе спробувати свої сили в кіно. Так відбувся дебют співака в комедії «Зустріч у горах». Потім він зіграв головну роль у кінокомедії Георгія Данелія «Не горюй!».

Кадр із фільму «Міміно», де Кікабідзе зіграв роль льотчика фото з відкритих джерел

Згодом була легендарна картина «Міміно», яка знімалася дуже весело. Між іншим, ту саму фразу «Ларису Іванівну хочу» придумав сам Вахтанг Костянтинович. Також він знімався у фільмах «Фортуна», «Хатабала», «Я, слідчий», «Мелодії Верійського кварталу», «Дюма на Кавказі», «Ранок без відміток». Популярним також був детектив «ТАРС уповноважений заявити…».

Особисте життя

Попри безліч романів і любовних історій, Вахтанг Кікабідзе завжди залишався улюбленцем жінок. Він одружився з примою-балериною Іриною Кебадзе в 1965 році – відомою примою-балериною Тбіліського академічного оперного театру. У них народився син, названий Костянтином на честь зниклого батька Вахтанга. Саме він зміг реалізувати дитячу мрію Вахтанга Костянтиновича, ставши професійним художником. Сьогодні він живе і пише свої картини в Торонто. У сім’ї є ще одна дитина – Марина Сагарадзе, дочка Ірини. Вона актриса та викладає у театральному університеті.

Подружжя прожило разом 56 років фото з відкритих джерел

Ірина Кебадзе померла у жовтні 2021 року. Вона довгий час хворіла і погано себе почувала. У жінки розвинувся склероз й інші проблеми, які дуже зіпсували її здоров'я. За свої кар'єрні досягнення Ірина Кебадзе отримала звання заслуженої артистки Грузії.

Великий друг України

З 2008 року Кікабідзе не відвідував Росію через її вторгнення в Грузію. Також він відмовився від російського ордену дружби.

У 2013 році грузинський артист отримав звання народного артиста України.

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Якби народився ще раз, то хотів би бути українцем. Руками і ногами за вільну, багату і рівну серед рівних європейських народів Україну. Доки існує російська імперія, доти війна проти України не припиниться. Хочу, щоб всі ми жили в добрі та щасті за Божими законами. Ось тоді з Божою любов’ю та ласкою у нас і у вас все буде гаразд! І дай Боже, щоб нами ніколи не керували безбожники! Вахтанг Кікабідзе

Ще у 2014-му Вахтанг Кікабідзе активно підтримував Україну, засудивши дії Росії. Тоді актор заявляв, що якби був молодим, то долучився б до антитерористичної операції на Сході. Наступного року він виступив у Києві, присвятивши концерт пам'яті Небесної сотні.

У 2019 році виступав в містах на сході України (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення від російських бойовиків.

Кікабідзе завжди підтримував Україну фото з відкритих джерел

На святкуванні Дня Незалежності 24 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський вручив актору Орден Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавної співпраці.

Зеленський нагороджує Кікабідзе фото з відкритих джерел

З початком повномасштабного вторгнення Кікабідзе спрямував кошти від концерту в Батумі на допомогу 26-й артилерійській бригаді імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича сухопутних військ ЗСУ. Артист придбав мікроавтобус із сухпайками для українських військових.

Бог на вашому боці, тому що ви захищаєте свою Батьківщину. Це геройство, це не так просто. Я оптиміст, і впевнений, що все буде гаразд. Хай живе вільна Україна, слава Україні! Вахтанг Кікабідзе

У мирний час Вахтанг Кікабідзе був частим гостем в Україні, добре знав президента Володимира Зеленського. Актор був шокований війною, яку Росія розв'язала проти України. Він називав її справжнім геноцидом. За час війни Кікабідзе літав в Україну тричі й був приголомшений тим, що побачив.

Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав з концертами, – нічого немає. Все порівняли з землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. Вахтанг Кікабідзе

Смерть Кікабідзе

Артист розповідав, що у молодості ворожка напророкувала йому рак мозку і швидку смерть. Пізніше Вахтанг зізнався, що у 1980-х у нього дійсно діагностували рак мозку. Для тих часів це було рівносильно смертному вироку. Але актор вижив, багато в чому завдячуючи дружині Ірині: вона рік не відходила від хворого чоловіка, і йому таки вдалося перемогти хворобу – після курсу лікування рак відступив. Кікабідзе відтоді до різного роду прогнозів ставився зі здоровою часткою скептицизму.

Кікабідзе зміг подолати рак, але пішов із життя від ускладнень хронічної хвороби нирок фото з відкритих джерел

Взимку 2012 року актор захворів на запалення легень, після якого у Кікабідзе почали відмовляти нирки. Впродовж багатьох років артист змушений був проходити процедуру гемодіалізу. Втім, це дозволяло йому нормально жити й навіть виступати.

Вахтанг Кікабідзе після тривалої хвороби помер у грузинській лікарні 15 січня у віці 84 років.

Нагадаємо, Кікабідзе незадовго до смерті розповів в інтерв'ю, як має закінчитися війна в Україні.