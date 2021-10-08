Напад на журналістів: охоронцю Укрексімбанку повідомили про підозру

Працівнику охорони банку повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та умисному вчиненні насильницьких дій

Охоронець брав участь у конфлікті з журналістами програми «Схеми»

Працівнику охорони Укрексімбанку повідомили про підозру у перешкоджанні роботі журналістів та умисному вчиненні насильницьких дій. Про це у Telegram повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми», третій особі, а саме – працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Крім того, повідомлено про нову підозру іншій службовій особі банку, яка раніше набула статус підозрюваного у даному провадженні. Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України), резюмували у прокуратурі.

Сьогодні також стало відомо, що Голосіївське управління поліції за погодженням прокурорів 8 жовтня вручило ще одну підозру про незаконне утримання людей відстороненому очільнику Укрексімбанку Євгенію Мецгеру.

Напередодні «Схеми» опублікували розслідування про Укрексімбанк, яке призвело до скандалу.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У банку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

Вже відомо, що поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.