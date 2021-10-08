Суд відправив генпрокурора Молдови під домашній арешт

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту діятиме протягом 30 днів

У п’ятницю, 8 жовтня, суд в Кишиневі призначив 30 діб домашнього арешту генеральному прокурору Молдови Олександру Стояноглу. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зазначається, що відстороненому генеральному прокурору Республіки Молдова Олександру Стояноглу суд району Чекани обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 30 діб.

«Ми повертаємося до поняття «захопленої держави». Яке відношення маю до вирішення 2011 року? Ці поправки (що створювали умови для відмивання грошей й прийняття яких інкримінують Стояноглу – ред.) запропонував не я, а служба щодо боротьби з відмиванням грошей. Також ніхто не знайде доказів і мого зв'язку з Платоном», – сказав Стояногло.

Як повідомляв «Главком» генерального прокурора Республіки Молдова звинувачують у зміні законодавчої бази, яка сприяла реалізації схеми відмивання грошей в особливо великих розмірах, коли той обіймав посаду голови парламентської комісії з національної безпеки, оборони та громадського порядку. Також Стояногла звинувачують в корупції та зв’язках із бізнесменом, що переховується у Великобританії В’ячеславом Платоном.

Нагадаємо, 5 жовтня спецслужби взяли під арешт генпрокурора Молдови.

П’ятеро співробітників Служби безпеки та інформації вивели Стояногла із будівлі прокуратури. До цього проти Стояногла було відкрите кримінальне провадження. Цьому передувало засідання Вищої ради прокурорів, де й було дозволено задовольнити таку ініціативу.

Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко повідомив, що генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло відсторонений від займаної посади за підозрою в корупції і перевищенні службових повноважень.

Як повідомляв «Главком», у скарзі йшлося про те, що Стояногло, нібито, у 2012 році, маючи мандат депутата, вніс до закону «Про боротьбу з відмиванням грошей» правку, яка дозволила обходити норми закону.

Також Стояногло начебто був бенефіціаром сумнівних транзакцій. Зокрема, стверджується, що у 2021 році на його дружину було переоформлено дві компанії, які належали бізнесмену В’ячеславу Платону, що нині переховується у Великій Британії.

Ще одне звинувачення на адресу колишнього депутата, а нині генпрокурора – сприяння втечі вищезгаданого підприємця Платона за кордон.

Процесуальним керівником перевірки було призначено прокурора Антикорупційної прокуратури Віктора Фуртуне. Слід зазначити, що окремі члени Вищої ради прокурорів Молдови не погодилися із рішенням більшості.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові відбувся гучний секс-скандал. Відверті зізнання журналістки спричинили політичний землетрус.