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На Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки
фото: glavcom.ua

У Києві столиці вдень 5-7°С тепла

Сьогодні, 4 листопада, у столиці та області прогнозується похолодання та сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Через такі погодні умови у понеділок на Київщині оголосили жовтий рівень небезпеки. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 7-12 м/с, часом пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура по області вночі становитиме 0-5°С тепла, вдень 4-9°С. У Києві вночі очікується 2-4°С, вдень 5-7°С тепла.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Нагадаємо,  як йдеться у звіті наукового журналу Lancet, кількість смертей через спеку, відсутність продовольчої безпеки та поширення інфекційних захворювань, викликаних кліматичною кризою, досягла рекордного рівня. Все це є наслідком змін клімату. Екстремальна посуха охопила майже половину земної поверхні у 2023 році. Ще у 1980-х роках цей показник був утричі меншим і складав лише 15%. У результаті ще 151 млн людей зіткнулися з помірною або гострою продовольчою безпекою, ризикуючи недоїданням та іншою шкодою для свого здоров’я.

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Теги: прогноз погоди клімат вітер

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