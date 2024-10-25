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Без дощів, але похмуро: синоптики дали прогноз на 25 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Без дощів, але похмуро: синоптики дали прогноз на 25 жовтня
фото: glavcom.ua

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до  +13 °C

У п'ятницю, 25 жовтня, на Київщині очікується хмарна погода без опадів. Максимальна температура повітря вдень у столиці становитиме +13 °C.  Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Київщині очікується хмарна мінлива погода без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у регіоні вночі коливатиметься від +2...+7 °C, вдень стовпчики термометрів зростуть до +9...+14°C.

У Києві 25 жовтня також буде похмура та прохолодна погода без дощів. Вітер залишиться північно-західного напрямку, 5-10 м/с, а атмосферний тиск трохи знизиться. Вночі температурні показники знизяться до +5...+7 °C. Вдень буде не набагато тепліше –  від +11 °C до +13 °C.

Нагадаємо,  24 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.

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Теги: повітря вітер погода клімат

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