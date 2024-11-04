На порозі зникнення. Популяція африканських пінгвінів щороку скорочується

Тільки за останні 30 років кількість пар африканських пінгвінів, що розмножуються, скоротилася приблизно на 75%

Міжнародний союз охорони природи присвоїв цьому виду статус «під загрозою зникнення» у Червоній книзі

Африканські пінгвіни опинилися за крок до вимирання в дикій природі. Про це повідомив Всесвітній фонд дикої природи.

За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, у світі залишилося близько 19,8 тисячі африканських пінгвінів і менш ніж 10 тисяч пар, які можуть розмножуватися – це приблизно на 75% менше, ніж 30 років тому.

Найбільше пінгвіни потерпають від кліматичних змін і комерційного рибальства, що ускладнює їм пошук їжі.

У Південній Африці є шість колоній африканських пінгвінів – це 76% їхньої світової популяції. У 2024 році навколо них встановили «заборонені зони», де не можна рибалити, але насправді це не захистило основні райони харчування пінгвінів. Тож їм доводиться «конкурувати» за їжу з рибалками, що ставить їхній вид під загрозу вимирання.

У Південній Африці є шість колоній африканських пінгвінів — це 76% їхньої світової популяції фото з відкритих джерел

Африканські пінгвіни відносно невеликі: заввишки вони близько 60-70 см, а важать 2-4 кг. У них характерні чорні та білі плями на тілі, які утворюють унікальний для кожної тварини візерунок, і чорна смужка на грудях. Ще в них гучний голос, віддаленно схожий на крики віслюків, тому інколи цих птахів називають «віслючими пінгвінами». Вони пристосовані до теплішого клімату, ніж більшість інших пінгвінів, що живуть у холодних регіонах.

Оскільки чисельність африканського пінгвіна (Spheniscus demersus) стрімко скоротилася, Міжнародний союз охорони природи присвоїв цьому виду статус «під загрозою зникнення» у Червоній книзі.

До слова, клюблені всіма дітьми їжачки зараз під загрозою зникнення. Їх було внесено до списку «близьких до вразливого стану» в Червоній книзі Міжнародного союзу охорони природи – за останнє десятиліття чисельність цих тварин зменшилася на третину.

Повідомляється, що популяція їжаків значно скоротилася через зіткнення з автомобілями та недоглянуті сади. Крім того, на їх чисельності негативно позначається використання пестицидів, які часто застосовують аграрії та садівники. Ці хімікати знищують комах, якими харчуються їжаки, і можуть спричиняти отруєння тварин.

Нагадаємо, до «Вернадського» навідується дедалі більше субантарктичних пінгвінів. Представники цього виду з антарктичної весни до осені мешкають на нашому острові Галіндез. Тут будують гнізда, відкладають яйця та виводять пташенят.