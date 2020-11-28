Московський суд виніс вирок ексочільнику «Нафтогазу» Бакаю

Ігоря Бакая засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно

Бакая звинувачують у тому, що він обманним шляхом заволодів фінансами сторонніх осіб

Басманний суд міста Москви виніс вирок ексголові НАК «Нафтогаз Україна» Ігорю Бакаю.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Бакая засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном чотири роки за особливо велике шахрайство.

Бакая звинувачують у тому, що він обманним шляхом заволодів фінансами сторонніх осіб. На нього є 10 заяв, серед яких заява від мільярдера РФ Алішера Усманова. Пізніше російські слідчі пред'явили Бакаю звинувачення в особливо великому шахрайстві.

Зазначимо, Таганський районний суд Москви розпорядився взяти під варту колишнього главу Держуправління справами України і компанії «Нафтогаз України» Ігоря Бакая ще у жовтні 2017 року.

Бакай після відставки з «Нафтогазу» звинувачувався в перевищенні влади й зловживанні службовим становищем, він з родиною втік до Росії наприкінці 2004 року, де 2005 року отримав громадянство.

В Україні його оголосили в розшук.

Бакай підозрювався в незаконному продажі майнових комплексів готелів «Дніпро» та «Україна», а також нерухомості Національного комплексу «Експоцентр України».

Крім того, його й інших службових осіб ДУСі підозрювали у безоплатному використанні авіатехніки підприємства «Україна» на суму понад 1 млн грн.

Були й менш серйозні обвинувачення, як наприклад, у тому, що в 2003-2004 роках Бакай видав розпорядження про виділення квартир своїм заступникам з перевищенням житлових норм.

З приходом до влади Януковича Бакая виправдали, всі справи проти нього було закрито судом.

У Росії Бакай займається бізнесом «за декількома напрямами». Причому, як з'ясовували журналісти, поки в Україні тривали слідчі дії щодо нього, операції проводились через його дружину.