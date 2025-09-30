Як мозок реагує на фастфуд? Чим дивує нове дослідження науковців

У статті науковці пояснили, що вже на четвертий день вживання жирної їжі клітини гіпокампа починають працювати неправильно через погане надходження глюкози до мозку

Дослідження Медичної школи Університету Північної Кароліни показало, що типова західна дієта з високим вмістом насичених жирів, як-от гамбургери та картопля фрі, може негативно впливати на пам’ять ще до того, як з’являться зайві кілограми. Надмірна активність особливих клітин гіпокампа – CCK-інтернейронів – порушує формування та збереження спогадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журнал Neuron.

У статті науковці пояснили, що вже на четвертий день вживання жирної їжі клітини гіпокампа починають працювати неправильно через погане надходження глюкози до мозку. Це негативно впливає на пам’ять, навіть за короткий час.

«Ми знали, що харчування та обмін речовин впливають на здоров’я мозку, але не очікували, що настільки швидко постраждають саме CCK-інтернейрони гіпокампа. Нас найбільше здивувало, що навіть короткочасна нестача глюкози одразу погіршувала пам’ять», – зазначив керівник дослідження професор Хуан Сонг.

Водночас відновлення рівня глюкози у мозку нормалізує роботу клітин і повертає пам’ять у норму, що демонструє можливість корекції через зміни у раціоні або періоди інтервального голодування.

«Ця робота показує, що наш раціон майже миттєво впливає на мозок. Раннє втручання – через харчування чи ліки – може зберегти пам’ять і знизити ризик довгострокових проблем, пов’язаних з ожирінням та метаболічними розладами», – додав Сонг.

Учені планують продовжити дослідження, щоб з’ясувати, як ці клітини змінюють ритми мозку, що підтримують пам’ять, а також перевірити, чи можуть дієти, що стабілізують рівень глюкози, захищати від деменції та хвороби Альцгеймера.

