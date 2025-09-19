Головна Країна Наука та освіта
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини

glavcom.ua

У Миколєві частина шкільних обідів не споживається учнями через специфіку меню
фото: вісті рівненщини

Меню за рецептурою Клопотенка не всім дітям до смаку, через що залишки доводиться викидати

У Миколаєві шкільні обіди перетворюються на сміття: через незвичне меню діти часто лишають тарілки повними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Миколаївські вісті».

Керівник місцевого комунального підприємства з організації харчування Петро Вашняк визнав, що через специфіку меню школярі не спожавають частину продуктів.

Після скарг мешканців Миколаєва на якість безкоштовних шкільних обідів керівник підприємства з організації харчування Петро Вашняк підтвердив, що меню у їдальнях специфічне і не всім дітям до смаку. Через це частину продуктів доводиться викидати у сміття.

Такий вигляд має шкільний обід у Миколаєві

фото: Ганна Шевченко

За словами Вашняка, порції відповідають нормам, а неповне фото обіду в соцмережах могло створити враження, що їжі менше, ніж насправді. Водночас він визнав, що певні зауваження батьків справедливі: старшокласники часто відмовляються їсти, тоді як молодші класи частково їдять після пояснень вчителів.

Меню затверджене Міністерством охорони здоров’я за рецептурою Євгена Клопотенка, тому працівники шкільних їдалень зобов’язані його дотримуватись. Через відмову дітей споживати їжу велика частина продуктів опиняється у смітті, що, за словами керівника, є сумним фактом.

Раніше шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко відреагував на закиди про несмачну їжу в школах. Клопотенко пояснив, що смак нового меню може бути і справді незвичним, проте кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я для запобігання ризикам розвитку неінфекційних хвороб.

Нагадаємо, що в Україні триває підготовка до масштабного розширення програми безкоштовного гарячого харчування у школах. Уряд планує забезпечити якісним харчуванням усіх школярів з 1 по 11 клас. Наразі безкоштовні обіди щодня отримують 1,5 млн учнів тільки початкових класів.



