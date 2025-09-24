Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС профінансує шкільні обіди в Україні майже на €200 млн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ЄС профінансує шкільні обіди в Україні майже на €200 млн
ЄС виділяє €200 млн на забезпечення шкільними обідами українських дітей
Фото: Центр економічної стратегії

Голова Єврокомісії під час конференції у Нью-Йорку закликала до активних дій щодо повернення викрадених дітей і повідомила про додаткову допомогу спільно з ЮНІСЕФ

Європейський Союз готовий виділити близько €200 млн на забезпечення шкільних обідів для українських дітей, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції в Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ глави ЄК Урсули фон дер Ляєн в Нью-Йорку.

«Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів», – заявила фон дер Ляєн.

Крім того, вона пообіцяла посилити зусилля щодо повернення українських дітей, яких Росія насильно вивезла і депортувала на свою територію. «Ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов’язання стосується всіх, хто все ще перебуває у полоні на чужій землі», – наголосила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяє понад €10 млн для підтримки повернених дітей, щоб вони могли одужати, повернутися до навчання та відновлювати мрії.

Під час виступу президентка ЄК зазначила, що вже введено санкції щодо понад 50 осіб, причетних до викрадення дітей, і закликала світову спільноту посилити тиск на Росію з цієї теми. За її словами, на тимчасово окупованих територіях нині перебувають понад 1,5 млн українських дітей, які «ростуть у тіні примусової русифікації».

«Це не лише військовий злочин. Це спроба знищити ідентичність України, вкрасти її майбутнє, викравши її дітей. Позбавити їх імен, мови, спогадів і замінити їх брехнею. Однак у цій темряві є історії надії», – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що програма безкоштовного гарячого харчування для учнів стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Тоді вона охопила лише початкові класи. У рамках реформи шкільного харчування було модернізовано понад тисячу харчоблоків та створено кулінарні хаби для підготовки кухарів.

За даними уряду, нині щодня безкоштовні обіди отримують 1,5 млн дітей у початковій школі. Розширення програми на середню та старшу ланку має забезпечити рівний доступ до якісного харчування для всіх учнів з 1 по 11 клас.

Читайте також:

Теги: гроші харчування Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
29 серпня, 05:53
Глава Держаудитслужби зазначила, що за законом про звернення громадян не можна опрацьовувати анонімні звернення
Розкрадання європейських коштів на відбудові. Українців закликають активно «стукати»
30 серпня, 09:35
Активність Сонця з 4 по 6 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
4 вересня, 08:25
Каллас повідомила, що ЄС посилить санкції проти Росії та її союзників
ЄС пообіцяв посилити підтримку України після російської атаки на Польщу
11 вересня, 05:18
Хто відмовиться здавати біометрію – отримає відмову у вʼїзді
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів
11 вересня, 13:08
Голова ВР наголосив, що європейська інтеграція – це стратегічний вибір для України
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
14 вересня, 12:34
Зруйнований будинок у Запоріжжі
Атака на Запоріжжя, нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
15 вересня, 05:35
Він зазначив, що США не рухатимуться вперед без підтримки європейських країн
Міністр фінансів США зробив заяву про санкції проти Росії
16 вересня, 03:56
Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися «юристами» та пропонували послуги з chargeback
Поліція заявила про затримання членів міжнародного шахрайського call-центру
19 вересня, 15:10

Економіка

ЄС профінансує шкільні обіди в Україні майже на €200 млн
ЄС профінансує шкільні обіди в Україні майже на €200 млн
Уряд Росії анонсував підвищення податків
Уряд Росії анонсував підвищення податків
Імпорт української агропродукції. Словаччина та Польща вимагають від ЄС компенсації
Імпорт української агропродукції. Словаччина та Польща вимагають від ЄС компенсації
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters
Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів
Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua