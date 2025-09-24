ЄС профінансує шкільні обіди в Україні майже на €200 млн

Голова Єврокомісії під час конференції у Нью-Йорку закликала до активних дій щодо повернення викрадених дітей і повідомила про додаткову допомогу спільно з ЮНІСЕФ

Європейський Союз готовий виділити близько €200 млн на забезпечення шкільних обідів для українських дітей, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції в Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ глави ЄК Урсули фон дер Ляєн в Нью-Йорку.

«Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів», – заявила фон дер Ляєн.

Крім того, вона пообіцяла посилити зусилля щодо повернення українських дітей, яких Росія насильно вивезла і депортувала на свою територію. «Ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов’язання стосується всіх, хто все ще перебуває у полоні на чужій землі», – наголосила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяє понад €10 млн для підтримки повернених дітей, щоб вони могли одужати, повернутися до навчання та відновлювати мрії.

Під час виступу президентка ЄК зазначила, що вже введено санкції щодо понад 50 осіб, причетних до викрадення дітей, і закликала світову спільноту посилити тиск на Росію з цієї теми. За її словами, на тимчасово окупованих територіях нині перебувають понад 1,5 млн українських дітей, які «ростуть у тіні примусової русифікації».

«Це не лише військовий злочин. Це спроба знищити ідентичність України, вкрасти її майбутнє, викравши її дітей. Позбавити їх імен, мови, спогадів і замінити їх брехнею. Однак у цій темряві є історії надії», – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що програма безкоштовного гарячого харчування для учнів стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Тоді вона охопила лише початкові класи. У рамках реформи шкільного харчування було модернізовано понад тисячу харчоблоків та створено кулінарні хаби для підготовки кухарів.

За даними уряду, нині щодня безкоштовні обіди отримують 1,5 млн дітей у початковій школі. Розширення програми на середню та старшу ланку має забезпечити рівний доступ до якісного харчування для всіх учнів з 1 по 11 клас.