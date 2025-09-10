Головна Київ Новини
search button user button menu button

Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування
Для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні овочі та турецькі яблука
фото: НУШ

За даними розслідування, після підписання договору замовник двічі зменшував його вартість

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради закупило овочі та фрукти для дитсадків і шкіл за цінами, що значно перевищують ринкові. Незважаючи на дворазове зниження вартості договору, укладеного із товариством з обмеженою відповідальністю «Руол Стандарт», окремі позиції, такі як буряк, морква та помідори, були придбані у два-три рази дорожче, ніж у роздрібних мережах. Ймовірна переплата по деяких позиціях може сягати близько 360 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Повідомляється, що для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні буряк, моркву, ріпчасту цибулю, огірки, помідори та турецькі яблука.

За даними розслідування, після підписання договору замовник двічі зменшував його вартість: у червні на 309 тис. грн та у серпні на 263 тис. грн. Попри це в специфікації залишилися позиції із завищеними цінами. За інформацією порталу публічних коштів Spending, станом на вересень договір виконаний на 297 тис грн (29%).

Молодий буряк замовили по 27 грн за кг (тут і далі ціни вказані з ПДВ). «Сільпо» продає його по 10 грн за кг, а Початкова школа Броварської міськради замовляла буряк по 15 грн за кг, це у два-три рази дешевше.

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради замовило буряк по 60 та 27 грн
Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради замовило буряк по 60 та 27 грн
інфографіка: «Наші гроші»

Молоду моркву врахували по 30 грн за кг. «АТБ» та «Фора» пропонують моркву по однаковій ціні 11 грн за кг, а «Сільпо» по 13 грн за кг. Це у два-три рази дешевше.

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради закупило моркву по 74 та 30 грн за кіло
Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради закупило моркву по 74 та 30 грн за кіло
інфографіка: «Наші гроші»

Ріпчасту цибулю замовили по 27 грн за кг. «АТБ» та «Fozzy» продає її по однаковій ціні 11 грн за кг, а «Варус» по 14 грн за кг. Це в 2-2,5 рази дешевше.

Польові середньоплідні огірки (до 25 см) врахували по 75 грн за кг. «АТБ» продає огірки по 39 грн за кг, Metro по 40 грн за кг, а Auсhan по 43 грн за кг. Це на 43-48% дешевше. «Руол Стандарт» для військової частини 3078 Національної гвардії України поставить свіжий огірок колючка по 52 грн за кг, що на 31% дешевше.

Тепличні помідори замовили по 99 грн за кг. «Сільпо» продає томати по 60 грн за кг, «АТБ» тепличні томати по 65 грн за кг, а Auсhan по 67 грн за кг. Це на 32-39% дешевше. Початкова школа Броварської міськради замовляла ґрунтові свіжі помідори по 38 грн за кг, що в 2,5 рази дешевше.

За підрахунками розслідувачів, імовірна переплата по згаданих позиціях становить приблизно 360 тис. грн.

Зазначається, що конкурентом під час закупівлі був фізична особа-підприємець «Цирюта Валерій Володимирович», пропозицію якого відхилили через ненадання у визначений строк документів, передбачених проєктом договору.

Управління освіти Фастівської міськради очолює Марина Савчук. Міський голова Фастова – Михайло Нетяжук.

«Руол Стандарт» належить Руслану Суботіну з Кіровоградщини, який також володіє підприємствами «Продуктовий союз» та «Продуктовий лідер», створеними у 2023 році на Київщині. Відтоді «Продуктовий союз» отримав державних замовлень на 982 тис. грн, найбільше в Бориспільському ліцеї імені Костянтина Могилка.

З 2016 року «Руол Стандарт» отримав державних замовлень на 1,14 млрд грн, найбільше в Управління освіти Святошинської РДА.

Для шкіл і дитсадків Фастова замовили овочі в 2-3 рази дорожче магазинів
Для шкіл і дитсадків Фастова замовили овочі в 2-3 рази дорожче магазинів
інфографіка: «Наші гроші»

Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн грн. Під час аналітичного дослідження тендерної документації фахівці БЕБ виявили низку порушень, що стосувалися учасника закупівлі.

Читайте також:

Теги: школа Київщина тендер харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни втілюються два масштабні проєкти: будівництво нового сучасного медичного корпусу та облаштування модульного містечка Sine Muralibus
50 млрд євро для України. На що витрачаються кошти Ukraine Facility Тендерна хроніка
14 серпня, 14:33
Росіяни пропонують китайцям окуповані території України як майданчик для навчання
Китай планує відкрити школу на окупованій Луганщині
17 серпня, 06:52
Дорожньо-транспортна пригода, що трапилася на автодорозі Київ-Чоп, біля села Бузова, Дмитрівської територіальної громади. 26 липня 2025 року
Від початку року в ДТП на Київщині загинуло понад 100 людей: основні причини аварій
19 серпня, 08:33
В Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
22 серпня, 04:47
В Україні з'явиться нова валюта для школярів, яку можна буде витратити на власні потреби
В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати
22 серпня, 15:53
У безпеці McDonald's була низка дірок
Хакер знайшов спосіб безкоштовно харчуватися в McDonald's
26 серпня, 10:57
На Київщині викрито схеми розкрадань бюджетних коштів на майже пів мільярда гривень
На Київщині викрито схеми розкрадань бюджетних коштів на майже пів мільярда гривень
29 серпня, 11:19
У 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно
У перші дні навчального року окупанти атакували школи Чернігівщини (фото)
2 вересня, 12:50
Директорка столичної гімназії №109 Віталія Полякова влаштувала перевірку форми на вході до закладу
Що відомо про керівницю столичної гімназії, яка влаштувала конфлікт через шорти
4 вересня, 09:49

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування
Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування
Скільки коштує приготувати борщ у столиці: ціни станом на вересень 2025
Скільки коштує приготувати борщ у столиці: ціни станом на вересень 2025
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні
Частина Бучі 14 вересня залишиться без світла: де та скільки триватиме відключення
Частина Бучі 14 вересня залишиться без світла: де та скільки триватиме відключення
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua