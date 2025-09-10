Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування
За даними розслідування, після підписання договору замовник двічі зменшував його вартість
Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради закупило овочі та фрукти для дитсадків і шкіл за цінами, що значно перевищують ринкові. Незважаючи на дворазове зниження вартості договору, укладеного із товариством з обмеженою відповідальністю «Руол Стандарт», окремі позиції, такі як буряк, морква та помідори, були придбані у два-три рази дорожче, ніж у роздрібних мережах. Ймовірна переплата по деяких позиціях може сягати близько 360 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наші гроші».
Повідомляється, що для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні буряк, моркву, ріпчасту цибулю, огірки, помідори та турецькі яблука.
За даними розслідування, після підписання договору замовник двічі зменшував його вартість: у червні на 309 тис. грн та у серпні на 263 тис. грн. Попри це в специфікації залишилися позиції із завищеними цінами. За інформацією порталу публічних коштів Spending, станом на вересень договір виконаний на 297 тис грн (29%).
Молодий буряк замовили по 27 грн за кг (тут і далі ціни вказані з ПДВ). «Сільпо» продає його по 10 грн за кг, а Початкова школа Броварської міськради замовляла буряк по 15 грн за кг, це у два-три рази дешевше.
Молоду моркву врахували по 30 грн за кг. «АТБ» та «Фора» пропонують моркву по однаковій ціні 11 грн за кг, а «Сільпо» по 13 грн за кг. Це у два-три рази дешевше.
Ріпчасту цибулю замовили по 27 грн за кг. «АТБ» та «Fozzy» продає її по однаковій ціні 11 грн за кг, а «Варус» по 14 грн за кг. Це в 2-2,5 рази дешевше.
Польові середньоплідні огірки (до 25 см) врахували по 75 грн за кг. «АТБ» продає огірки по 39 грн за кг, Metro по 40 грн за кг, а Auсhan по 43 грн за кг. Це на 43-48% дешевше. «Руол Стандарт» для військової частини 3078 Національної гвардії України поставить свіжий огірок колючка по 52 грн за кг, що на 31% дешевше.
Тепличні помідори замовили по 99 грн за кг. «Сільпо» продає томати по 60 грн за кг, «АТБ» тепличні томати по 65 грн за кг, а Auсhan по 67 грн за кг. Це на 32-39% дешевше. Початкова школа Броварської міськради замовляла ґрунтові свіжі помідори по 38 грн за кг, що в 2,5 рази дешевше.
За підрахунками розслідувачів, імовірна переплата по згаданих позиціях становить приблизно 360 тис. грн.
Зазначається, що конкурентом під час закупівлі був фізична особа-підприємець «Цирюта Валерій Володимирович», пропозицію якого відхилили через ненадання у визначений строк документів, передбачених проєктом договору.
Управління освіти Фастівської міськради очолює Марина Савчук. Міський голова Фастова – Михайло Нетяжук.
«Руол Стандарт» належить Руслану Суботіну з Кіровоградщини, який також володіє підприємствами «Продуктовий союз» та «Продуктовий лідер», створеними у 2023 році на Київщині. Відтоді «Продуктовий союз» отримав державних замовлень на 982 тис. грн, найбільше в Бориспільському ліцеї імені Костянтина Могилка.
З 2016 року «Руол Стандарт» отримав державних замовлень на 1,14 млрд грн, найбільше в Управління освіти Святошинської РДА.
Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн грн. Під час аналітичного дослідження тендерної документації фахівці БЕБ виявили низку порушень, що стосувалися учасника закупівлі.
