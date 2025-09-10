Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування

Для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні овочі та турецькі яблука

За даними розслідування, після підписання договору замовник двічі зменшував його вартість

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради закупило овочі та фрукти для дитсадків і шкіл за цінами, що значно перевищують ринкові. Незважаючи на дворазове зниження вартості договору, укладеного із товариством з обмеженою відповідальністю «Руол Стандарт», окремі позиції, такі як буряк, морква та помідори, були придбані у два-три рази дорожче, ніж у роздрібних мережах. Ймовірна переплата по деяких позиціях може сягати близько 360 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Повідомляється, що для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні буряк, моркву, ріпчасту цибулю, огірки, помідори та турецькі яблука.

За даними розслідування, після підписання договору замовник двічі зменшував його вартість: у червні на 309 тис. грн та у серпні на 263 тис. грн. Попри це в специфікації залишилися позиції із завищеними цінами. За інформацією порталу публічних коштів Spending, станом на вересень договір виконаний на 297 тис грн (29%).

Молодий буряк замовили по 27 грн за кг (тут і далі ціни вказані з ПДВ). «Сільпо» продає його по 10 грн за кг, а Початкова школа Броварської міськради замовляла буряк по 15 грн за кг, це у два-три рази дешевше.

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради замовило буряк по 60 та 27 грн інфографіка: «Наші гроші»

Молоду моркву врахували по 30 грн за кг. «АТБ» та «Фора» пропонують моркву по однаковій ціні 11 грн за кг, а «Сільпо» по 13 грн за кг. Це у два-три рази дешевше.

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради закупило моркву по 74 та 30 грн за кіло інфографіка: «Наші гроші»

Ріпчасту цибулю замовили по 27 грн за кг. «АТБ» та «Fozzy» продає її по однаковій ціні 11 грн за кг, а «Варус» по 14 грн за кг. Це в 2-2,5 рази дешевше.

Польові середньоплідні огірки (до 25 см) врахували по 75 грн за кг. «АТБ» продає огірки по 39 грн за кг, Metro по 40 грн за кг, а Auсhan по 43 грн за кг. Це на 43-48% дешевше. «Руол Стандарт» для військової частини 3078 Національної гвардії України поставить свіжий огірок колючка по 52 грн за кг, що на 31% дешевше.

Тепличні помідори замовили по 99 грн за кг. «Сільпо» продає томати по 60 грн за кг, «АТБ» тепличні томати по 65 грн за кг, а Auсhan по 67 грн за кг. Це на 32-39% дешевше. Початкова школа Броварської міськради замовляла ґрунтові свіжі помідори по 38 грн за кг, що в 2,5 рази дешевше.

За підрахунками розслідувачів, імовірна переплата по згаданих позиціях становить приблизно 360 тис. грн.

Зазначається, що конкурентом під час закупівлі був фізична особа-підприємець «Цирюта Валерій Володимирович», пропозицію якого відхилили через ненадання у визначений строк документів, передбачених проєктом договору.

Управління освіти Фастівської міськради очолює Марина Савчук. Міський голова Фастова – Михайло Нетяжук.

«Руол Стандарт» належить Руслану Суботіну з Кіровоградщини, який також володіє підприємствами «Продуктовий союз» та «Продуктовий лідер», створеними у 2023 році на Київщині. Відтоді «Продуктовий союз» отримав державних замовлень на 982 тис. грн, найбільше в Бориспільському ліцеї імені Костянтина Могилка.

З 2016 року «Руол Стандарт» отримав державних замовлень на 1,14 млрд грн, найбільше в Управління освіти Святошинської РДА.

Для шкіл і дитсадків Фастова замовили овочі в 2-3 рази дорожче магазинів інфографіка: «Наші гроші»

Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн грн. Під час аналітичного дослідження тендерної документації фахівці БЕБ виявили низку порушень, що стосувалися учасника закупівлі.