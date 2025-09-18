Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Віндзорському замку відбувся бенкет на честь державного візиту президента Сполучених Штатів
фото: Reuters

Після вечері гостям подали вінтажний портвейн Warre's 1945 року

У Віндзорському замку відбувся бенкет на честь державного візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та першої леді Меланії. Як пише Reuters, ця розкішна подія поєднала британські та американські смаки, створивши неповторну атмосферу для важливих гостей, передає «Главком».

У меню вечора були представлені кілька вишуканих страв: на закуску подали «Гемпширську панну-котту з крес-салатом, пармезановим печивом та салатом з перепелиних яєць», основною стравою стало «Органічне куряче філе з Норфолка, загорнуте в кабачки, з чебрецем та пікантним соусом», а на десерт гості скуштували «Ванільне морозиво бомбе з малиновим сорбетом з Кентіша та злегка відвареними сливами Вікторія».

Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа фото 1
фото: Reuters

У винній карті вечора були англійське ігристе вино Wiston Estate та шампанське Pol Roger, що додавали розкоші події. Після вечері гостям подали вінтажний портвейн Warre's 1945 року, як символ того, що Дональд Трамп був 45-м і 47-м президентом США.

Для вшанування матері Трампа подали Hennessy 1912 Cognac Grande, виготовлене в рік її народження. Крім того, на столах було представлено ексклюзивний Bowmore Queen's Cask 1980 з Айлі, подарунок покійній королеві Єлизаветі, розлите на її золотий ювілей у 2002 році.

Подія також включала коктейль «Трансатлантичний віскі сауер», який був британсько-американською варіацією класичного віскі сауер. Напій був увінчаний піною з пеканового горіха та прикрашений підсмаженим зефіром на печиві у формі зірки.

Попри вишуканість напоїв і страв, Дональд Трамп, відомий як непитущий, не вживав алкоголю під час банкету, але це не завадило гостям насолодитися ексклюзивними напоями та кулінарними шедеврами вечора.

Як відомо, президент США Дональд Трамп під час офіційного бенкету з королівською родиною високо оцінив відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами.

«Ми як дві ноти в одному акорді чи двох куплетах одного вірша, кожна з яких прекрасна сама по собі, але насправді призначена для спільного виконання. Зв’язок спорідненості та ідентичності між Америкою та Сполученим Королівством безцінний і вічний. Він незамінний і непорушний», – сказав Трамп.

Свою чергою британський монарх Чарльз ІІІ сказав: «Наші люди боролися і гинули разом за цінності, які ми цінуємо. Ми разом впроваджували інновації, торгували та творили, підживлюючи наші економіки та культури через безліч форм обміну. ​​Ми разом святкували, разом сумували та стояли разом у найкращі та найгірші часи».

Також король зробив важливу заяву щодо підтримки України: «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. 

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Читайте також:

Теги: Велика Британія їжа Меланія Трамп Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи вдасться Путіну посварити Захід з ЄС та Україною?
Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?
18 серпня, 10:15
Цього разу президент Зеленський інакше вибудував розмову із Трампом
Зеленський у Білому домі дякував Трампу рекордну кількість разів
19 серпня, 08:25
Зеленський: «Ми всі розуміємо, що вторинні санкції – це вбивча сила для «рускіх»
Якщо Путін збрехав? Зеленський пояснив, що має відбутися, якщо його зустріч з диктатором зірветься
21 серпня, 10:03
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
25 серпня, 19:17
Трамп зробив нову заяву про переговори
Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові до переговорів
4 вересня, 09:15
У Запоріжжі загорівся приватний будинок через атаку РФ
Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч
9 вересня, 05:26
Прокурори звинувачують Раяна Раута у спробі вбивства президента США
Підозрюваний у спробі замаху на президента США вимагав дуелі з Трампом
9 вересня, 17:28
Якщо не зупинити Росію в Україні, доведеться робити це в Молдові чи в одній із країн Балтії, переконаний Бернс
Духовний радник Трампа розповів про нову «вісь зла», яка формується у світі
14 вересня, 19:51
Завтра вони вирушать до Віндзора, де відбудеться офіційна частина візиту
Дональд Трамп та перша леді прибули до Великої Британії
16 вересня, 23:34

Життя

Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
Ющенко відвідав театр Лесі Українки (фото)
Ющенко відвідав театр Лесі Українки (фото)
Зірковий шеф-кухар став гангстером і пограбував три банки за день
Зірковий шеф-кухар став гангстером і пограбував три банки за день
Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день
Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день
Голова партії «Голос» Кіра Рудик показала нового члена родини
Голова партії «Голос» Кіра Рудик показала нового члена родини
ПТСР після штурмів: командир розвідки «Азова» розповів про наслідки війни
ПТСР після штурмів: командир розвідки «Азова» розповів про наслідки війни

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua