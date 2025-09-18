Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа

Після вечері гостям подали вінтажний портвейн Warre's 1945 року

У Віндзорському замку відбувся бенкет на честь державного візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та першої леді Меланії. Як пише Reuters, ця розкішна подія поєднала британські та американські смаки, створивши неповторну атмосферу для важливих гостей, передає «Главком».

У меню вечора були представлені кілька вишуканих страв: на закуску подали «Гемпширську панну-котту з крес-салатом, пармезановим печивом та салатом з перепелиних яєць», основною стравою стало «Органічне куряче філе з Норфолка, загорнуте в кабачки, з чебрецем та пікантним соусом», а на десерт гості скуштували «Ванільне морозиво бомбе з малиновим сорбетом з Кентіша та злегка відвареними сливами Вікторія».

фото: Reuters

У винній карті вечора були англійське ігристе вино Wiston Estate та шампанське Pol Roger, що додавали розкоші події. Після вечері гостям подали вінтажний портвейн Warre's 1945 року, як символ того, що Дональд Трамп був 45-м і 47-м президентом США.

Для вшанування матері Трампа подали Hennessy 1912 Cognac Grande, виготовлене в рік її народження. Крім того, на столах було представлено ексклюзивний Bowmore Queen's Cask 1980 з Айлі, подарунок покійній королеві Єлизаветі, розлите на її золотий ювілей у 2002 році.

Подія також включала коктейль «Трансатлантичний віскі сауер», який був британсько-американською варіацією класичного віскі сауер. Напій був увінчаний піною з пеканового горіха та прикрашений підсмаженим зефіром на печиві у формі зірки.

Попри вишуканість напоїв і страв, Дональд Трамп, відомий як непитущий, не вживав алкоголю під час банкету, але це не завадило гостям насолодитися ексклюзивними напоями та кулінарними шедеврами вечора.

Як відомо, президент США Дональд Трамп під час офіційного бенкету з королівською родиною високо оцінив відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами.

«Ми як дві ноти в одному акорді чи двох куплетах одного вірша, кожна з яких прекрасна сама по собі, але насправді призначена для спільного виконання. Зв’язок спорідненості та ідентичності між Америкою та Сполученим Королівством безцінний і вічний. Він незамінний і непорушний», – сказав Трамп.

Свою чергою британський монарх Чарльз ІІІ сказав: «Наші люди боролися і гинули разом за цінності, які ми цінуємо. Ми разом впроваджували інновації, торгували та творили, підживлюючи наші економіки та культури через безліч форм обміну. ​​Ми разом святкували, разом сумували та стояли разом у найкращі та найгірші часи».

Також король зробив важливу заяву щодо підтримки України: «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги.

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.