Виплати вчителям, бодікамери для працівників ТЦ: що зміниться з 1 вересня

Проєкт "Школа офлайн" почне впроваджуватися з 1 вересня, передбачаючи повернення офлайн-навчання в безпечних регіонах

Вересень підготував для українців багато змін. Зокрема, школярі будуть вивчати новий спецкурс, вчителі отримуватимуть надбавку, а співробітники ТЦК зобов’язані будуть носити бодікамери. «Главком» розповідає про всі нововведення, які чекають на громадян з початком осені.

Зміст

Що нового в освітньому процесі

Зміни у виплатах для ВПО

Виплати пенсіонерам: що нового

Чи зміниться розмір комунальних платежів

Зміни в роботі працівників ТЦК та СП

Як змінюється оповіщення повітряної тривоги

Початок та закінчення навчального року

Зміни в русі «Укрзалізниці»

Відповідно до рішення уряду, 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. 30 червня – це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти. Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

Форма навчання

Цьогоріч в Україні стартує пілотний проєкт реформи старшої школи в 30 ліцеях. Головна мета – дати старшокласникам шанс обрати напрям навчання та вчити поглиблено саме потрібні предмети. Наступний етап – 2026–2027 роки, коли до експерименту долучаться ще 100–150 ліцеїв, а повноцінний запуск запланований на 2027–2028 навчальний рік.

За денною, дистанційною, очною або змішаною формою навчання буде працювати школа – залежить від безпекової ситуації в конкретному населеному пункті та визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій. МОН віддає перевагу традиційному навчанню в класах, однак «Школа офлайн» залишається в силі

Крім цього, Міністерство освіти і науки змінило наповнюваність класів. Тепер для дистанційної форми діють ті самі правила, що й для очної та змішаної – клас можна відкривати, якщо є щонайменше 5 учнів. Школи зможуть відкривати дистанційні класи навіть без повної лінійки паралелей. А внутрішньо переміщені учні можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від того, де вони зараз перебувають.

«Уроки енергоефективності»

З 1 вересня школярі з 4 по 11 клас в школах вчитимуться енергоощадності. Учні вивчатимуть, як економно користуватися ресурсами та заощаджувати енергію у повсякденному житті. Це відбуватиметься у межах проєкту «Уроки енергоефективності». Підручники створені для 4, 5–6, 8–9 та 10–11 класів і доступні онлайн. Викладачі зможуть безкоштовно пройти онлайн-курси, щоб краще підготуватися до проведення уроків.

Безкоштовне харчування деяких категорій населення

З вересня учні 5–11 класів у прифронтових територіях отримуватимуть безкоштовне харчування. У разі недотримання цієї норми батькам радять звертатися до керівництва школи, обласних військових адміністрацій, департаментів освіти, а також до МОН.

Припинення фінансування деяких шкіл

З 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, припинять отримувати державне фінансування. Основною причиною урізання коштів Кабмін визначив проблему з невиконанням освітніх закладів свого завдання.

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти

З 1 вересня 2025 року в Україні розпочинається БЗВП для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Програма складається з двох компонентів:

теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Підвищення стипендій

З вересня зростуть виплати стипендіатам, які отримують академічні стипендії президента України. Підвищення стосується учнів закладів професійної освіти, студентів коледжів, вишів та аспірантів.

Зокрема з 1 вересня:

учні профтехів отримуватимуть 6320 грн;

студенти коледжів і технікумів – 7600 грн;

студенти університетів – 10000 грн;

аспіранти – 23700 грн.

Доплата вчителям

З 1 вересня 2025 року раніше призначена доплата в розмірі 1000 грн буде збільшена у два рази і буде становити 2600 грн. Відповідно на руки вчителю буде видаватися мінімум 2 тис. грн. При цьому якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, ця доплата буде збільшена пропорційно.

Зміни у виплатах для ВПО

В Україні продовжать виплату допомоги для найвразливіших переселенців ще на шість місяців – до лютого 2026 року. Відповідне рішення було прийняте постановою уряду.

Автоматичне продовження допомоги стосуватиметься таких категорій ВПО:

осіб з інвалідністю І – ІІІ групи;

сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років);

сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Постанова вносить кілька важливих змін до порядку призначення виплат:

наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис. грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;

якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється з того місяця, у якому людина почала працювати)

Продовження виплат відбудеться автоматично. Додатково звертатись за ними не потрібно.

Розмір виплат становить:

2 тис. грн – на одну дорослу особу

3 тис. грн – на одну дитину або особу з інвалідністю–ВПО.

Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

єОселя для ВПО: що змінилось

З 10 вересня стартує оновлений механізм єОселі для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій. У межах Програми підтримки прифронтових регіонів держава покриватиме користувачам єОселі:

до 70% першого внеску за іпотекою;

до 70% щомісячних платежів у перший рік;;

до 40 тис. грн на витрати з оформлення іпотеки.

Виплати пенсіонерам: що нового

У вересні продовжує діяти програма надбавок для тих, чия пенсія менша за 10 340,35 грн.

Розмір доплат у 2025 році виглядає так:

70–74 роки – 300 грн;

75–79 років – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

Пенсіонерам віком від 80 років встановлена доплата до пенсії у розмірі до 570 грн.

Чи зміниться розмір комунальних платежів з 1 вересня

Ціна на газ

Компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати газ для українців за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Вартість буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Тарифи на електроенергію

З 1 вересня підвищується тариф на розподіл електроенергії для низки регіональних операторів систем розподілу. Ціна зросте на 14-23% залежно від класу напруги. Найбільше можуть зрости тарифи для таких ОСР, як Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго. Найменше – для Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго.

При цьому тариф на електроенергію для населення незалежно від розміру споживання у вересні залишиться без змін на рівні 4,32 грн за кіловат–годину. Він є пільговим і діє для споживачів багатоквартирних та приватних будинків, гуртожитків, садових товариств, дачних, гаражних кооперативів.

При цьому деякі споживачі можуть сплачувати за електроенергію значно меншу суму. Йдеться про власників лічильників на декілька зон - для них вартість електроенергії залежить від часу доби. Для власників двозонних лічильників діє тариф день/ніч:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 грн за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 грн за кіловат-годину.

Ціна на воду

Тарифи також залишаться стабільними. Національний регулятор НКРЕКП не планує перегляд тарифів. Вартість послуг залишається на рівні, що діяв до 24 лютого 2022 року.

Зміни в роботі працівників ТЦК та СП

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

Як змінюється оповіщення повітряної тривоги

Частина областей України вже тестує диференційоване оголошення «повітряної тривоги». З 1 вересня цю систему впроваджуватимуть на Львівщині.

Зміни в русі «Укрзалізниці»

На вересень «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди для кількох регіонів.

Зокрема, потяг №260/259 Чоп – Кременчук курсуватиме:

з Чопа з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах; відправка з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33;

з Кременчука з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа – о 12:45.

Потяг № 258/257 Ясіня – Кропивницький курсуватиме:

з Ясіні з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах; відправка з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;

з Кропивницького з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні - о 13:18.

Також з 3 по 29 вересня по непарних числах «Укрзалізниця» призначила поїзд №222/221 Київ – Полтава.

Він курсуватиме:

з Києва: 07:57 – прибуття до Полтави о 12:39;

з Полтави: 14:59 – прибуття до Києва о 20:10.

Зупинки потяг здійснюватиме на станціях Гребінка, Лубни, Миргород. У складі поїзда – купейні та плацкартні вагони, адаптовані під формат сидіння відповідного класу.

Нагадаємо, на порталі «Дія» з'явилась нова послуга. Тепер студенти тепер можуть онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку через портал.