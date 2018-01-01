МЗС Польщі позбудеться співробітників із російськими дипломами

Чапутович хоче звільнити старих дипломатів, оскільки більшість з них - випускники російського МДІМВ

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович оголосив, що польське МЗС вирішило попрощатися з дипломатами, які мають дипломи російських вищих навчальних закладів. Про це повідомила радіостанція RMF 24 з посиланням на свої джерела. Чапутович хоче звільнити старих дипломатів, оскільки більшість з них - випускники російського



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Яцек Чапутович

Чапутович хоче звільнити старих дипломатів, оскільки більшість з них - випускники російського МДІМВ

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович оголосив, що польське МЗС вирішило попрощатися з дипломатами, які мають дипломи російських вищих навчальних закладів. Про це повідомила радіостанція RMF 24 з посиланням на свої джерела.

Чапутович хоче звільнити старих дипломатів, оскільки більшість з них - випускники російського МДІМВ, і набрати нових - навіть з кваліфікацією нижчою, ніж у попередніх.

Попередній міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський відмовлявся міняти кадрову політику у відомстві.

Ще до вступу на посаду глави МЗС Чапутович звільнив директора Дипломатичної академії Артура Гаразима і знизив вимоги для прийому кандидатів на дипломатичну і консульську службу.

Нагадаємо, 9 січня у Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах.

Тереза Червінська стала новим міністром фінансів, Яцек Чапутович очолив Міністерство закордонних справ, Йоахім Брудзінський став главою МВС, Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони. Крім того, главою міністерства навколишнього середовища став Генрик Ковальчик, міністром охорони здоров’я Лукаш Шумовський, міністром інвестицій і розвитку Єжи Квечинський, міністром підприємництва і технологій Ядвіга Емілевич, міністром інфраструктури Анджей Адамчик.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав свого польського колегу Яцека Чапутовича з призначенням та домовився про зустріч.

Чапутович під час телефонної розмови з Клімкіним підтримав європейські прагнення України.