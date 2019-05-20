На автобані у Німеччині перекинувся рейсовий автобус: понад 60 постраждалих
-
Розсилка
Автобус виконував рейс з Берліна в Мюнхен
Постраждалих із серйозними травмами доставляли в лікарні на вертольотах
На автобані під німецьким Лейпцигом перекинувся автобус Flixbus. Щонайменше, одна людина загинула, більше 60 постраждали, з них семеро отримали важкі поранення.
Про це повідомляє DW.
Інцидент стався на автобані А9 19 травня. Всього в автобусі перебувало 74 пасажири. Тих, хто отримав серйозні травми, доставляли в лікарні на вертольотах. Поруч з місцем аварії також спорудили пункт допомоги для тих, хто був легко поранений.
«Рятувальники змогли витягти тіла загиблих з автобуса тільки через кілька годин після аварії, поліція поки не повідомляє їх імена», - йдеться в повідомленні.
Bei einem schweren #Flixbus-Unglück auf der #A9 bei #Leipzig vermutet die Polizei einen #Sekundenschlaf des Fahrers als Auslöser. https://t.co/JnsgRjkllL pic.twitter.com/vpqd2yBhfE— Freie Presse (@freie_presse) 19 мая 2019 г.
Причину аварії поліція поки не називає, заявляючи, що ведеться розслідування. Автобус виконував рейс з Берліна в Мюнхен.
Раніше жахлива ДТП сталася у Дніпрі: загинули троє людей, в тому числі дитина.