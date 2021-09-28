Учені порахували, скільки природних катаклізмів випаде на долю наступного покоління

У наступні десятиліття значно зросте кількість посух, повеней, лісових пожеж

Якщо глобальні температури в найближчі сто років виростуть на три градуси, то дитина, якій у 2020 році виповнилося шість років, переживе протягом свого життя удвічі більше лісових пожеж і тропічних циклонів, втричі більше повеней, вп’ятеро більше посух, за нинішнє покоління. Також їм доведеться пережити в 36 разів більше періодів екстремальної спеки, а неврожаї протягом їхнього життя відбуватимуться вчетверо частіше, ніж зараз. Такими є результати міжнародного дослідження групи BCLIMATE, опубліковані виданням Science.

Міжнародна група вчених вперше кількісно оцінила вплив посух, аномальної спеки, неврожаїв, повеней, тропічних циклонів і лісових пожеж на життя одного покоління. Вони взяли період з 1960 до 2020 року і розрахували, скільки екстремальних подій прийшлося на життя кожного покоління.

Якщо сьогоднішня політика відносно клімату не змінюватиметься, посухи в наступні роки відбуватимуться щонайменше у 2,6 раза частіше, у 2,8 раза зросте кількість повеней, а також буде майже втричі більше неврожаїв.

Якщо температура зросте на 3,5 градуса, кількість періодів екстремальної спеки зросте у 44 рази.

Нагадаємо, згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуса.

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